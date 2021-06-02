Фонд «Тёплый дом» благодарит своих друзей!

Руководитель общественной организации, депутат г. Гатчины Лариса Калинина поблагодарила школы, детские сады города, а также детскую городскую библиотеку, воспитанники которых приняли активное участие в акции «Портфель первоклассника» и передали в дар тетради, альбомы, ручки, карандаши, пеналы и многое другое для вчерашних дошколят, которые совсем скоро пойдут в первый класс.

Лариса Калинина вручила Благодарственные письма представителям Гатчинских школ № 1, 2, 7, Пламенской школы, Войсковицкой школы № 2, Вырицкой школы № 1, детского сада № 18 и детской городской библиотеки. После этого будущие первоклассники получили свои первоклассные наборы и сделали общую фотографию на память.

Всего сотрудники фонда «Теплый Дом» уже выдали около 160 наборов для первоклашек. Лариса Калинина выразила уверенность, что они смогут собрать еще столько же.

Акция «Портфель первоклассника» проходит ежегодно в рамках Всероссийской Весенней Недели Добра. В это же время фонд «Теплый дом» проводит месячник семьи. Сотрудники фонда навещают семьи, которые находятся под патронажем по программе по профилактике безнадзорности «Работа с молодыми семьями», выявляют их потребности, оценивают, в каких условиях живут дети. Если необходимо, то обращаются в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав или администрацию. В фонде с мамочками готовы работать психолог и юрист. Как рассказала Лариса Калинина, некоторым семьям достаточно несколько месяцев патронажа для того, чтобы выйти на нормальный уровень жизни.

- Хочу отметить, что мы не решаем их проблемы, а помогаем делать это самостоятельно, - сказала Лариса Калинина.

Также она благодарит волонтера фонда Юлию Осипову, которая передала мамочкам новорожденных детей крайне необходимые вещи – подгузники и детское питание. Под патронажем у фонда «Теплый дом» сегодня находится 11 малышей, и обеспечить их всем необходимым у фонда нет возможности.

Также весной прошла традиционная акция совместно с Уполномоченным по правам ребенка в Ленинградской области Тамарой Литвиновой. Многодетная семья Антиповых из поселка Сиверский передала в дар дойную козочку семье из Лужского района. Многодетные семьи, владеющие участками, получили семенной картофель и саженцы. Депутат города Гатчины Юлия Белокоскова подарила семьям саженцы яблони, смородины и крыжовника.

Студентки технологического факультета ГИЭФПТ Елизавета Ряхмонен и Нина Сидорова предложили свою помощь в качестве волонтеров и поработали нянями в семьях с детьми-инвалидами, чтобы их родители смогли заняться другими делами.

В рамках Дня книгодарения совместно с детской городской библиотекой фонд «Теплый дом» собрал большое количество интересных книг для своих подопечных. Лариса Калинина благодарит сотрудников библиотеки, которые приобщают детей к чтению, проводят для них интересные мастер-классы, а также выражает благодарность руководителю Семейной академии Антонине Осиповой, которая проводит большую работу с семьями.



