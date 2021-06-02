«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» приедет в Гатчину

Ставшая
узнаваемой в любом уголке страны Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция
2021» стартует 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске. Команда
высококвалифицированных специалистов проедет по большим и малым городам 50
российских регионов, чтобы снова напомнить людям о проблеме ВИЧ-инфекции.
Традиционный автопробег мобильных пунктов тестирования (МПТ) брендированных
автомобилей белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ:
Экспедиция 2021» на бортах проводится чтобы привлечь широкое внимание к
вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, рассказать жителям России о путях заражения
ВИЧ-инфекцией и мотивировать людей пройти тестирование на ВИЧ.
С 1 по 5 июня
акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» пройдет в Санкт-Петербурге и трех городах
Ленинградской области: Всеволожске (3 июня), Выборге (4 июня), Гатчине (5 июня).
В Гатчину
команда специалистов приедет 5 июня. С 12.00 до 18.30 любой желающий сможет
узнать свой ВИЧ-статус. Акция будет проходить на площадке перед Государственным институтом
экономики, финансов, права и технологий (ул.Рощинская, д.5) с 12 до 15 часов, после чего
переместится в центр города – на ул. Соборную, д. 14, время проведения – с 15.30
до 18.30.
Во время анонимного
экспресс-тестирования на ВИЧ, эксперты Экспедиции просто и доступно расскажут об
этом заболевании, помогут оценить персональные риски, напомнят о действенных мерах
защиты.
В этом году
партнерами Акции вновь стали Горьковский автомобильный завод, а также «Рекитт
Бенкизер Хэлскэр», который безвозмездно предоставил 30 тысяч экспресс-тестов на
ВИЧ и барьерные средства защиты бренда Durex для каждого прошедшего тест на ВИЧ.
Также в
поддержку Акции «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» инициировал информационную кампанию
«Твое здоровье – твоя ответственность!».
Пандемия COVID-19 приучила нас к максимальным мерам личной безопасности.
С 2020 года все мероприятия в рамках Акции проходят с соблюдением необходимых
санитарно-эпидемиологических мер: используются средства индивидуальной защиты,
проводится термометрия и регулярная дезинфекция всех поверхностей МПТ после
каждого тестируемого.
Дополнительные
материалы по теме ВИЧ/СПИДа, информация об акции и подробный маршрут Экспедиции размещены на сайте o-spide.ru