«Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» приедет в Гатчину

Ставшая узнаваемой в любом уголке страны Всероссийская акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» стартует 1 июня в Санкт-Петербурге и завершится 1 ноября в Хабаровске. Команда высококвалифицированных специалистов проедет по большим и малым городам 50 российских регионов, чтобы снова напомнить людям о проблеме ВИЧ-инфекции. Традиционный автопробег мобильных пунктов тестирования (МПТ)  брендированных автомобилей белого цвета с широкой красной лентой и надписью «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» на бортах проводится чтобы привлечь широкое внимание к вопросам профилактики ВИЧ/СПИДа, рассказать жителям России о путях заражения ВИЧ-инфекцией и мотивировать людей пройти тестирование на ВИЧ.

С 1 по 5 июня акция «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2021» пройдет в Санкт-Петербурге и трех городах Ленинградской области: Всеволожске (3 июня), Выборге (4 июня), Гатчине (5 июня).

В Гатчину команда специалистов приедет 5 июня. С 12.00 до 18.30 любой желающий сможет узнать свой ВИЧ-статус. Акция будет проходить на площадке перед Государственным институтом экономики, финансов, права и технологий (ул.Рощинская, д.5) с 12 до 15 часов, после чего переместится в центр города – на ул. Соборную, д. 14, время проведения – с 15.30 до 18.30.

Во время анонимного экспресс-тестирования на ВИЧ, эксперты Экспедиции просто и доступно расскажут об этом заболевании, помогут оценить персональные риски, напомнят о действенных мерах защиты.

В этом году партнерами Акции вновь стали Горьковский автомобильный завод, а также «Рекитт Бенкизер Хэлскэр», который безвозмездно предоставил 30 тысяч экспресс-тестов на ВИЧ и барьерные средства защиты бренда Durex для каждого прошедшего тест на ВИЧ. Также в поддержку Акции «Рекитт Бенкизер Хэлскэр» инициировал информационную кампанию «Твое здоровье – твоя ответственность!».

Пандемия COVID-19 приучила нас к максимальным мерам личной безопасности. С 2020 года все мероприятия в рамках Акции проходят с соблюдением необходимых санитарно-эпидемиологических мер: используются средства индивидуальной защиты, проводится термометрия и регулярная дезинфекция всех поверхностей МПТ после каждого тестируемого.