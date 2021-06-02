В детский сад и школу - онлайн

Также родители региона
выбирают дистанционный способ, чтобы обратиться за назначением ежемесячной
денежной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим
матерям и детям в возрасте до трех лет, оформлением выплаты на приобретение
школьной формы, ежемесячной компенсации многодетным семьям, единовременного
пособия и ежемесячной выплаты при рождении ребенка.
Напомним, что для
получения услуг в электронном виде на региональном портале gu.lenobl.ru и
федеральном gosuslugi.ru необходимо подтвердить учетную запись в Единой системе
идентификации и аутентификации. Это можно сделать в МФЦ и других центрах
обслуживания, а также через сайты и приложения банков.
Задача по предоставлению
значимых госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена в федеральном проекте
«Цифровое госуправление» нацпроекта «Цифровая экономика», разработанного в
соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на
период до 2024 года».
К 2023 году 95% социально
значимых госуслуг жители Ленинградской области будут получать в цифровом
формате и не потребуют личного посещения госучреждений и МФЦ.