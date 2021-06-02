В детский сад и школу - онлайн

Также родители региона выбирают дистанционный способ, чтобы обратиться за назначением ежемесячной денежной компенсации на полноценное питание беременным женщинам, кормящим матерям и детям в возрасте до трех лет, оформлением выплаты на приобретение школьной формы, ежемесячной компенсации многодетным семьям, единовременного пособия и ежемесячной выплаты при рождении ребенка.

Напомним, что для получения услуг в электронном виде на региональном портале gu.lenobl.ru и федеральном gosuslugi.ru необходимо подтвердить учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации. Это можно сделать в МФЦ и других центрах обслуживания, а также через сайты и приложения банков.

Задача по предоставлению значимых госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена в федеральном проекте «Цифровое госуправление» нацпроекта «Цифровая экономика», разработанного в соответствии с указом Президента Российской Федерации Владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

К 2023 году 95% социально значимых госуслуг жители Ленинградской области будут получать в цифровом формате и не потребуют личного посещения госучреждений и МФЦ.