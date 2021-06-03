Дорогу болельщикам

В целях бесперебойного пропуска болельщиков Чемпионата Европы по футболу, следующим через границу на автобусах, на пропускных пунктах Торфяновка, Светогорск, Брусничное, Ивангород, приняты меры по временному увеличению пропускной способности. Ожидается, что наибольшее количество футбольных болельщиков прибудет в Россию через Финляндию – более 6,5 тысяч человек.
Самый
большой наплыв финнов ожидается в дни проведения в Петербурге матчей сборной
этой страны: 16 и 21 июня на въезд в Россию, 17 и 22 июня – на выезд из России.
В
указанные дни пропуск через государственную границу болельщиков, следующих на
автобусах, будет осуществляться на всех полосах пунктов пропуска. В связи с
этим на границе могут образовываться очереди. Пограничное Управление по
Петербургу и Ленобласти просит туристов, не связанных с Евро выбирать иные даты
для пересечения границы Российской Федерации.
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