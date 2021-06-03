Дорогу болельщикам

Самый большой наплыв финнов ожидается в дни проведения в Петербурге матчей сборной этой страны: 16 и 21 июня на въезд в Россию, 17 и 22 июня – на выезд из России.

В указанные дни пропуск через государственную границу болельщиков, следующих на автобусах, будет осуществляться на всех полосах пунктов пропуска. В связи с этим на границе могут образовываться очереди. Пограничное Управление по Петербургу и Ленобласти просит туристов, не связанных с Евро выбирать иные даты для пересечения границы Российской Федерации.