Область увеличила количество «ковидных» коек

Область увеличила количество «ковидных» коек

В Гатчинской больнице добавлено 62 койки для пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией.

Рубрики : COVID-19     03 Jun 2021

Таким образом, на сегодня в Ленинградской области развернуто 850 коек, на которых ведется прием пациентов с COVID-19, из них свободными остаются 155. Также в ближайшее время могут быть открыты дополнительные койки в Бокситогорской больнице.

Как уточнили в комитете по здравоохранению Ленинградской области, необходимость открытия дополнительных коек связана с увеличением количества заболевших после майских праздников.

Единственный эффективный способ приостановить рост заболеваемости — это сделать прививку от коронавируса, а также носить маски и соблюдать социальную дистанцию, подчеркнули в комитете. Сегодня в регионе пункты вакцинации развернуты в каждом районе, работают выездные бригады. Расписание работы пунктов размещены на сайтах больниц.

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