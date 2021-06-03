Область увеличила количество «ковидных» коек

Таким образом, на сегодня в Ленинградской области развернуто 850 коек, на которых ведется прием пациентов с COVID-19, из них свободными остаются 155. Также в ближайшее время могут быть открыты дополнительные койки в Бокситогорской больнице.

Как уточнили в комитете по здравоохранению Ленинградской области, необходимость открытия дополнительных коек связана с увеличением количества заболевших после майских праздников.

Единственный эффективный способ приостановить рост заболеваемости — это сделать прививку от коронавируса, а также носить маски и соблюдать социальную дистанцию, подчеркнули в комитете. Сегодня в регионе пункты вакцинации развернуты в каждом районе, работают выездные бригады. Расписание работы пунктов размещены на сайтах больниц.