Область увеличила количество «ковидных» коек

Таким образом, на сегодня
в Ленинградской области развернуто 850 коек, на которых ведется прием пациентов
с COVID-19, из них свободными остаются 155. Также в ближайшее время могут быть
открыты дополнительные койки в Бокситогорской больнице.
Как уточнили в комитете
по здравоохранению Ленинградской области, необходимость открытия дополнительных
коек связана с увеличением количества заболевших после майских праздников.
Единственный эффективный
способ приостановить рост заболеваемости — это сделать прививку от коронавируса,
а также носить маски и соблюдать социальную дистанцию, подчеркнули в комитете.
Сегодня в регионе пункты вакцинации развернуты в каждом районе, работают
выездные бригады. Расписание работы пунктов размещены на сайтах больниц.