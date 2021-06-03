Прощание с героем-подводником Борисом Поляковым

Он был одним из самых известных и уважаемым подводником СССР и России. Во время службы на легендарной подводной лодке К-19 Борис Александрович совершил настоящий подвиг, спас своих товарищей. Он был героем без прикрас, большой личностью. Служил в отряде акванавтов. О нем снимали фильмы, а сам Борис Поляков многое сделал для Гатчины.

Гатчинское Морское собрание выражает соболезнование родным и близким Бориса Александровича.

Отпевание состоится в пятницу, 4 июня, в 10.30 на кладбище «Солодухино» в Гатчине.