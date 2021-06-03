Верните «зебру»!

О
состоянии дорожной разметки после окончания осенне-зимнего периода, о
планируемых мероприятиях по ее обновлению с использованием передовых технологий
и износоустойчивых материалов с целью увеличения сроков эксплуатации говорили
на очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения.
В
марте в Гатчине было проведено комиссионное инспектирование состояния дорожной
разметки. Данная разметка была нанесена (восстановлена) в 2020 году в
соответствии с муниципальным контрактом, заключенным между администрацией
Гатчинского района и индивидуальным предпринимателем О.В. Бухановым. Проверка
выявила повсеместное частичное либо полное разрушение дорожной разметки. В
общей сложности около 900 кв. м нуждается в восстановлении. Частично данная
разметка будет восстановлена в рамках гарантийных обязательств.
Причины
разрушения разметки: высокая интенсивность движения машин, состояние и качество
дорожного полотна.
В
настоящее время формируется пакет документов для заключения муниципального
контракта по нанесению и восстановлению дорожной разметки, устройству шумовых
полос в Гатчине в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного
движения на территории города. Стоимость контракта – около 9,3 млн рублей.
По
предварительным расчетам, к 10 июля разметка на улицах Гатчины будет приведена
в соответствие. В техническом задании к муниципальному контракту оговаривается
применение холодного пластика, термопластика, в том числе с применением
стеклянных микрошариков для повышения видимости разметки в ночное время.
При
приеме выполненных работ по восстановлению и нанесению дорожной разметки на
территории Гатчины качество использованных материалов будет взято под особый
контроль.
Также
на комиссии обсудили вопросы качества дорожного освещения, наличия дорожных
знаков и светофорных постов, а также содержание остановок общественного
транспорта и придорожной полосы. Подвели итоги прошлого года. Так, за 2020 год
в Гатчинском районе было отремонтировано 5,66% от всех автодорог регионального
значения – общей протяженностью 30,708 км.
На
2021 год запланирован ремонт автомобильной дороги Красное Село – Гатчина –
Павловск, Гатчина – Ополье, ремонт подъезда к НПО «Белогорка».
Ведутся
ремонтные работы на мостах: через речку Парицу на шоссе Рошаля – Черново –
Учхоз, через Оредеж на автомобильной дороге Сиверский – Дружная Горка –
Куровицы и Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки.
Запланированы
работы по ликвидации мест концентрации ДТП на примерную стоимость 5 млн рублей,
которые включают в себя установку дорожных знаков на щитах с флуоресцентной
основой ярко желтого цвета, дублирующих запрещающих дорожных знаков, дорожных
знаков «фото-видео-фиксация», установку Г-образных опор с комплексом освещения
от автономных источников питания, нанесение шумовых полос.
Комитет
ЖКХ должен направить запрос на имя руководителя ГКУ «Ленавтодор» о сроках,
периодичности и методах контроля уборки придорожной полосы автомобильных дорог
регионального значения в пределах Гатчинского района.