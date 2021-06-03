Верните «зебру»!

О состоянии дорожной разметки после окончания осенне-зимнего периода, о планируемых мероприятиях по ее обновлению с использованием передовых технологий и износоустойчивых материалов с целью увеличения сроков эксплуатации говорили на очередном заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

В марте в Гатчине было проведено комиссионное инспектирование состояния дорожной разметки. Данная разметка была нанесена (восстановлена) в 2020 году в соответствии с муниципальным контрактом, заключенным между администрацией Гатчинского района и индивидуальным предпринимателем О.В. Бухановым. Проверка выявила повсеместное частичное либо полное разрушение дорожной разметки. В общей сложности около 900 кв. м нуждается в восстановлении. Частично данная разметка будет восстановлена в рамках гарантийных обязательств.

Причины разрушения разметки: высокая интенсивность движения машин, состояние и качество дорожного полотна.

В настоящее время формируется пакет документов для заключения муниципального контракта по нанесению и восстановлению дорожной разметки, устройству шумовых полос в Гатчине в соответствии с утвержденным проектом организации дорожного движения на территории города. Стоимость контракта – около 9,3 млн рублей.

По предварительным расчетам, к 10 июля разметка на улицах Гатчины будет приведена в соответствие. В техническом задании к муниципальному контракту оговаривается применение холодного пластика, термопластика, в том числе с применением стеклянных микрошариков для повышения видимости разметки в ночное время.

При приеме выполненных работ по восстановлению и нанесению дорожной разметки на территории Гатчины качество использованных материалов будет взято под особый контроль.

Также на комиссии обсудили вопросы качества дорожного освещения, наличия дорожных знаков и светофорных постов, а также содержание остановок общественного транспорта и придорожной полосы. Подвели итоги прошлого года. Так, за 2020 год в Гатчинском районе было отремонтировано 5,66% от всех автодорог регионального значения – общей протяженностью 30,708 км.

На 2021 год запланирован ремонт автомобильной дороги Красное Село – Гатчина – Павловск, Гатчина – Ополье, ремонт подъезда к НПО «Белогорка».

Ведутся ремонтные работы на мостах: через речку Парицу на шоссе Рошаля – Черново – Учхоз, через Оредеж на автомобильной дороге Сиверский – Дружная Горка – Куровицы и Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки.

Запланированы работы по ликвидации мест концентрации ДТП на примерную стоимость 5 млн рублей, которые включают в себя установку дорожных знаков на щитах с флуоресцентной основой ярко желтого цвета, дублирующих запрещающих дорожных знаков, дорожных знаков «фото-видео-фиксация», установку Г-образных опор с комплексом освещения от автономных источников питания, нанесение шумовых полос.

Комитет ЖКХ должен направить запрос на имя руководителя ГКУ «Ленавтодор» о сроках, периодичности и методах контроля уборки придорожной полосы автомобильных дорог регионального значения в пределах Гатчинского района.



