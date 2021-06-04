«Будем работать!»

Первыми были вручены диплом и благодарность федерального и областного уровня за развитие школьного спорта главе районной администрации Людмиле Нещадим.

- Я - за ЗОЖ. Каждое утро 200 приседаний, как минимум. Но эти награды – это заслуга огромной команды людей, неравнодушных, активно занимающихся физкультурой и спортом, пропагандирующих спорт, много делающих для развития спортивной инфраструктуры. Хотя нам в этом плане еще много предстоит поработать, - сказала Людмила Николаевна, обращаясь к депутатам.

Рассмотрение повестки дня заседания началось с трех годовых отчетов.

Первым на повестке дня стоял вопрос о безопасности. С отчетом об итогах работы в 2020 году выступил начальник Управления МВД России по Гатчинскому району Александр Волков. Он признал, что для всех, в том числе и полиции, минувший год был трудным. Несмотря на это, обстановку в Гатчинском районе он назвал «стабильной и контролируемой». Слаженная и организованная работа полиции на многочисленных публичных мероприятия позволила провести их в плановом порядке и избежать эксцессов. Из отчета о деятельности управления следовало, что показатели раскрываемости преступлений улучшаются, активно ведется профилактическая работа, штат практически укомплектован, а на вакантные места кандидаты уже есть. Вызывает беспокойство увеличение числа регистрируемых IT-преступлений: каждый день регистрируется по 3-4 случая мошенничества с банковскими картами. В целом же, по итогам года, УМВД по Гатчинскому району сделало резкий рывок вперед, и заняло по показателям деятельности второе место в Ленинградской области.

Депутаты Сусанинского и Сиверского поселений выразили беспокойство по поводу проблем с участковыми: они часто меняются, их не знают и не видят, особенно в отдаленных населенных пунктах. Депутаты попросили провести рейтинг среди отделений полиции по Гатчинскому району. Александр Васильевич отметил работу 102-го и 104-го отделения и предложил решать проблему участковых сообща. По его мнению, чтобы в деревнях появился свой Анискин, участковых нужно обеспечить жильем.

Депутаты Коммунара добрым словом отметили работу полицейских своего отделения - №104, у которых хватает сил заниматься всем, включая профилактику в школах. Другое дело, что после сокращения одного из отделений полиции, два соседних участка заметно увеличились, как и объем работы у отделений, которые их обслуживают.

Глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава администрации Людмила Нещадим выразили благодарность всему личному составу УМВД по Гатчинскому району и лично Александру Васильевичу за хорошую работу.

Председатель контрольно-счетной палаты Гатчинского района Игорь Вихровский доложил о результатах работы в 2020 году. Чтобы не допускать нарушений в процедурах с бюджетными деньгами, палата провела 47 контрольных мероприятий, 160 экспертиз правовых актов и другие проверки. В целом палата проверила 8 млрд бюджетных рублей и выявила нарушений на сумму 995 млн рублей. По результатам проведенной работы замечания были устранены.

Отчет за минувший год представил председатель Общественной палаты Гатчинского района Марк Кравчук. В 2020 году в состав Общественной палаты были введены пять новых членов, которые заняли места, выбывших из ее состава коллег. На должность заместителя была выбрана Людмила Голубева. В 2020 году проведено пять заседаний совета Общественной палаты, три заседания палаты, три заседания рабочей группы, три круглых стола, два конкурса и восемь заседаний комиссий. Так, комиссией по местному самоуправлению прорабатывается вопрос о создании музея ингерманландских финнов, а также вопрос о получении целевых субсидий на приобретение и сохранение исторических предметов быта и культуры.

- В октябре 2021 года второй созыв Общественной палаты заканчивает свою работу, и сейчас основная задача - завершить все намеченные планы, проанализировать свою работу, подготовив отчет о деятельности второго созыва для передачи полномочий и сохранения преемственности следующему третьему созыву Общественной палаты, - отметил Марк Кравчук.

Депутаты утвердили отчет об исполнении бюджета Гатчинского района за 2020 год по доходам в сумме 6,74 млрд рублей и по расходам 6, 79 млрд рублей. Как отметила председатель комитета финансов Любовь Орехова, наиболее значимые расходы приходятся на социально-культурную сферу. Особенностью прошлого года стали расходы на мероприятия по борьбе с распространением инфекции Ковид-19.

- Было много непредвиденных расходов, но мы с достоинством вышли из положения, - подчеркнул глава района Виталий Филоненко.

Также своим решением депутаты внесли очередные изменения в бюджет Гатчинского района 2021 года. Прогнозируемый общий объем доходов – 7,16 млрд рублей, расходов – 7, 32 млрд рублей.

Депутаты единогласно утвердили тарифы на платные услуги, оказываемые бюджетными учреждениями отрасли образования. В списке есть позиции без изменений. Например, стоимость пребывания ребенка в школьном лагере с 9 до 18 часов осталась прежней – 2100 рублей. Там, где произошел рост тарифов, это объясняется тем, что законодательство обязывает регулярно корректировать ставку педагога, а также дорожают многие сопутствующие расходы, включая электроэнергию и прочее.

- Мы всегда взвешенно подходим к тарифной политике, – подчеркнула Людмила Нещадим. А председатель комитета образования Елена Глыбина отметила, что прежде, чем вынести вопрос на сессию, тщательно проработали каждую цифру.

- Платные образовательные услуги - это те услуги, которые дают возможность детям получить дополнительные знания и возможности развития. И второй обязательный момент при формировании тарифа – это доступность, чтобы подавляющее число родителей имело возможность оплатить эти услуги, - пояснила Елена Глыбина.

После завершения основной повестки дня депутат Сергей Воскресенский выступил перед коллегами с предложением поддержать идею строительства в Гатчине Дворца единоборств. Депутат подробно обосновал необходимость строительства отдельного специального здания для различных видов единоборств. То, что такой спортивный объект нужен, говорили много лет. Теперь, когда Гатчина стала столицей Ленобласти – это уже необходимость. Есть спортивные успехи, есть желающие их развивать, есть желающие тренироваться и совершенствовать свое мастерство. По мнению Сергея Воскресенского, новый спортивный объект не будет обузой для бюджета, потому что это направление очень востребовано и может успешно развиваться, в том числе и на платной основе.

Глава Гатчинского района Виталий Филоненко идею поддержал и отметил, что уже многое делается в этом направлении. «Будем работать!» - заключил он.

В завершение депутаты вручили благодарность за добросовестный труд заместителю главы администрации Гатчинского района Роману Дерендяеву и пожелали ему успехов на новом месте: с первого июня он будет трудиться в Ломоносовском районе Ленинградской области.



