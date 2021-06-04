«Будем работать!»

Первыми были вручены диплом и благодарность
федерального и областного уровня за развитие школьного спорта главе районной
администрации Людмиле Нещадим.
- Я - за ЗОЖ. Каждое утро 200 приседаний, как минимум.
Но эти награды – это заслуга огромной команды людей, неравнодушных, активно
занимающихся физкультурой и спортом, пропагандирующих спорт, много делающих для
развития спортивной инфраструктуры. Хотя нам в этом плане еще много предстоит
поработать, - сказала Людмила Николаевна, обращаясь к депутатам.
Рассмотрение повестки дня заседания началось с трех
годовых отчетов.
Первым на повестке дня стоял вопрос о
безопасности.
С отчетом об итогах работы в 2020 году выступил начальник Управления МВД России
по Гатчинскому району Александр Волков. Он признал, что для всех, в том числе и
полиции, минувший год был трудным. Несмотря на это, обстановку в Гатчинском
районе он назвал «стабильной и контролируемой». Слаженная и организованная
работа полиции на многочисленных публичных мероприятия позволила провести их в
плановом порядке и избежать эксцессов. Из отчета о деятельности управления следовало,
что показатели раскрываемости преступлений улучшаются, активно ведется
профилактическая работа, штат практически укомплектован, а на вакантные места
кандидаты уже есть. Вызывает беспокойство увеличение числа регистрируемых
IT-преступлений: каждый день регистрируется по 3-4 случая мошенничества с
банковскими картами. В целом же, по итогам года, УМВД по Гатчинскому району
сделало резкий рывок вперед, и заняло по показателям деятельности второе место
в Ленинградской области.
Депутаты Сусанинского и Сиверского поселений выразили
беспокойство по поводу проблем с участковыми: они часто меняются, их не знают и
не видят, особенно в отдаленных населенных пунктах. Депутаты попросили провести
рейтинг среди отделений полиции по Гатчинскому району. Александр Васильевич
отметил работу 102-го и 104-го отделения и предложил решать проблему участковых
сообща. По его мнению, чтобы в деревнях появился свой Анискин, участковых нужно
обеспечить жильем.
Депутаты Коммунара добрым словом отметили работу
полицейских своего отделения - №104, у которых хватает сил заниматься всем,
включая профилактику в школах. Другое дело, что после сокращения одного из
отделений полиции, два соседних участка заметно увеличились, как и объем работы
у отделений, которые их обслуживают.
Глава Гатчинского района Виталий Филоненко и глава
администрации Людмила Нещадим выразили благодарность всему личному составу УМВД
по Гатчинскому району и лично Александру Васильевичу за хорошую работу.
Председатель контрольно-счетной палаты
Гатчинского района Игорь Вихровский доложил о результатах работы в 2020 году. Чтобы не допускать
нарушений в процедурах с бюджетными деньгами, палата провела 47 контрольных
мероприятий, 160 экспертиз правовых актов и другие проверки. В целом палата
проверила 8 млрд бюджетных рублей и выявила нарушений на сумму 995 млн рублей.
По результатам проведенной работы замечания были устранены.
Отчет за минувший год представил председатель
Общественной палаты Гатчинского района Марк Кравчук. В 2020 году в состав
Общественной палаты были введены пять новых членов, которые заняли места,
выбывших из ее состава коллег. На должность заместителя была выбрана Людмила
Голубева. В 2020 году проведено пять заседаний совета Общественной палаты, три
заседания палаты, три заседания рабочей группы, три круглых стола, два конкурса
и восемь заседаний комиссий. Так, комиссией по местному самоуправлению
прорабатывается вопрос о создании музея ингерманландских финнов, а также вопрос
о получении целевых субсидий на приобретение и сохранение исторических предметов
быта и культуры.
- В октябре 2021 года второй созыв Общественной палаты
заканчивает свою работу, и сейчас основная задача - завершить все намеченные
планы, проанализировать свою работу, подготовив отчет о деятельности второго созыва для передачи полномочий
и сохранения преемственности следующему третьему созыву Общественной палаты, -
отметил Марк Кравчук.
Депутаты утвердили отчет об исполнении
бюджета Гатчинского района за 2020 год по доходам в сумме 6,74 млрд рублей и по
расходам 6, 79 млрд рублей. Как отметила председатель комитета финансов Любовь
Орехова, наиболее значимые расходы приходятся на социально-культурную сферу.
Особенностью прошлого года стали расходы на мероприятия по борьбе с
распространением инфекции Ковид-19.
- Было много непредвиденных расходов, но мы с
достоинством вышли из положения, - подчеркнул глава района Виталий Филоненко.
Также своим решением депутаты внесли очередные
изменения в бюджет Гатчинского района 2021 года. Прогнозируемый общий объем
доходов – 7,16 млрд рублей, расходов – 7, 32 млрд рублей.
Депутаты единогласно утвердили тарифы на
платные услуги, оказываемые бюджетными учреждениями отрасли образования. В списке есть
позиции без изменений. Например, стоимость пребывания ребенка в школьном лагере
с 9 до 18 часов осталась прежней – 2100 рублей. Там, где произошел рост
тарифов, это объясняется тем, что законодательство обязывает регулярно
корректировать ставку педагога, а также дорожают многие сопутствующие расходы,
включая электроэнергию и прочее.
- Мы всегда взвешенно подходим к тарифной политике, –
подчеркнула Людмила Нещадим. А председатель комитета образования Елена Глыбина
отметила, что прежде, чем вынести вопрос на сессию, тщательно проработали
каждую цифру.
- Платные образовательные услуги - это те услуги,
которые дают возможность детям получить дополнительные знания и возможности
развития. И второй обязательный момент при формировании тарифа – это
доступность, чтобы подавляющее число родителей имело возможность оплатить эти
услуги, - пояснила Елена Глыбина.
После завершения основной повестки дня
депутат Сергей Воскресенский выступил перед коллегами с предложением поддержать
идею строительства в Гатчине Дворца единоборств. Депутат подробно
обосновал необходимость строительства отдельного специального здания для различных
видов единоборств. То, что такой спортивный объект нужен, говорили много лет.
Теперь, когда Гатчина стала столицей Ленобласти – это уже необходимость. Есть
спортивные успехи, есть желающие их развивать, есть желающие тренироваться и
совершенствовать свое мастерство. По мнению Сергея Воскресенского, новый
спортивный объект не будет обузой для бюджета, потому что это направление очень
востребовано и может успешно развиваться, в том числе и на платной основе.
Глава Гатчинского района Виталий Филоненко идею
поддержал и отметил, что уже многое делается в этом направлении. «Будем
работать!» - заключил он.
В завершение депутаты вручили благодарность за
добросовестный труд заместителю главы администрации Гатчинского района Роману
Дерендяеву и пожелали ему успехов на новом месте: с первого июня он будет
трудиться в Ломоносовском районе Ленинградской области.