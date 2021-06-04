Путин намерен приехать в Гатчину на открытие памятника

Напомним, что в мае 2018 года был объявлен конкурс на создание памятника. Организаторами конкурса выступили Российское историческое и Российское военно-историческое общества. На конкурс было представлено четыре заявки.

Согласно условиям конкурса участникам требовалось воплотить замысел скульптора Паоло Трубецкого, его малоизвестный проект, изображающий императора Александра III сидящим в кресле. Итоги конкурса были подведены в мае 2019 года на заседании жюри Международного открытого творческого конкурса по созданию памятника императору Александру III, которое прошло в Большом Гатчинском дворце под председательством Сергея Нарышкина. Лучшей была признана работа выпускника Российской академии художеств Владимира Бродарского.

«Гатчинская правда» рассказывала, что 10 марта 2020 года во дворе Арсенального каре Большого Гатчинского дворца прошла торжественная церемония открытия закладного камня на месте будущего памятника императору Александру III. И вот 5 июня планируется торжественное открытие памятника, созданного в рамках нацпроекта «Культура».

Гатчина – особое место для Александра III. Здесь он провёл значительную часть своей жизни – 13 лет. В Гатчинском дворце он занимался и государственными делами, и проводил время с семьёй.