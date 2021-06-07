Где отключат свет 8 июня?

08.06.21 с 10:00 до 17:00
Дружногорское СП:
д. Лампово, ул. Совхозная.
08.06.21 с 10:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Малое Верево.
08.06.21 с 10:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Батово.
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.
08.06.21 с 10:00 до 17:00
Дружногорское СП:
д. Лампово, ул. Совхозная.
08.06.21 с 10:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Малое Верево.
08.06.21 с 10:00 до 18:00
Рождественское СП:
д. Батово.
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