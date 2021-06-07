Где отключат свет 8 июня?

Где отключат свет 8 июня?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача электроэнергии в Гатчинском районе.

Рубрики : ЖКХ     07 Jun 2021

08.06.21 с 10:00 до 17:00

Дружногорское СП:

д. Лампово, ул. Совхозная.            

                  

08.06.21 с 10:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Малое Верево.

 

08.06.21 с 10:00 до 18:00

Рождественское СП:

д. Батово.  

 

 

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