Летние дни детской литературы в Вырице – 2021

ПРОГРАММА
8
июня, 11:00 – 14:30 АВТОРСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА (АБШ)
Приглашаем родителей,
учителей, специалистов.
АВТОРСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ
ШКОЛА (АБШ)
Научный руководитель
В.Головин
ЯСНОВСКИЙ ДЕНЬ. «Дети.
Книги. Слова. Стихи. Или, что делать с читающими детьми?
В.Головин, открытая
лекция: М.Яснов в истории русской поэзии для детей.
Н. Крыщук, очерк
творчества: Монолог М.Яснова
С. Махотин, эссе: Как
Яснов превращал мир в поэзию
М.Бычков, опыт диалога с
Ясновым: «…нужны новые цветовые гаммы – смелые, рискованные, …раскованность и
свобода»
Дискуссия:
Дети «по-Яснову». Какие
они? Что с ними делать? Поэтическая педагогика в библиотеке и вокруг нее.
Ведущие участники
дискуссии: Е.Мурашова, А.Орлова, Н.Дашевская
8
июня 16:00 – 17:00 «КНИЖНЫЙ САД ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»
Приглашаем дошкольников и
их родителей, младших школьников
«КНИЖНЫЙ
САД ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» - «Я рисую человека…» - творчество
красками и словами с Анастасией Орловой
УЛИЧНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«ЧИТАТЕЛЬСКАЯ
УЛЫБКА ЛЕТОМ, ИЛИ КНИГА НА КАНИКУЛАХ»
Приглашаем всех!!!!!
Малышей, родителей, бабушек и дедушек, детей и подростков.
9
июня, 11:00 – 12:30 ЯСНОВСКИЙ ДЕНЬ. ВСТРЕТИМСЯ В СТИХАХ
ЯСНОВСКИЙ ДЕНЬ.
ВСТРЕТИМСЯ В СТИХАХ
Библиотека поэзии в
Вырице: Наталия Волкова, Анастасия Орлова, Алексей Олейников, Юлия Симбирская,
Елена Мамонтова, Анна Анисимова, Кристина Стрельникова
«Прочитай со мной и ты!»:
стихи М.Яснова друг- другу
9
июня, 12:30 – 13:30 ОТКРЫТЫЕ ЛЕТНИЕ СТУДИИ
«В кого я такой?» -
мальчишеские вопросы и ответы про жизнь, творчество с Сергеем Махотиным
«НЕ вконтакте, загадки
первой любви, дорога в школу…» - не проза, а поэзия жизни человека с Кристиной
Стрельниковой
«Один человек жил на краю
земли…»– истории из жизни и книг с Ниной Дашевской, чтобы понимать других людей
«А в Вырице…»- про чудеса
и просто праздники, про поэта Михаила Яснова с Артуром Гиваргизовым
«Держиоблако» -
путешествие с Анастасией Строкиной и ее героями к радости и пониманию
«Детство… Это что?» -
рисование и рассказывание взрослыми и детьми «про детство» с Катей Толстой
«Веселый звонок» в КОСТРЕ» - Школа Смеха
М.Яснова – урок ведет Н.Каменева
13:30
- 14:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ