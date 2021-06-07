Летние дни детской литературы в Вырице – 2021

ПРОГРАММА

8 июня, 11:00 – 14:30 АВТОРСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА (АБШ)

Приглашаем родителей, учителей, специалистов.

АВТОРСКАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ ШКОЛА (АБШ)

Научный руководитель В.Головин

ЯСНОВСКИЙ ДЕНЬ. «Дети. Книги. Слова. Стихи. Или, что делать с читающими детьми?

В.Головин, открытая лекция: М.Яснов в истории русской поэзии для детей.

Н. Крыщук, очерк творчества: Монолог М.Яснова

С. Махотин, эссе: Как Яснов превращал мир в поэзию

М.Бычков, опыт диалога с Ясновым: «…нужны новые цветовые гаммы – смелые, рискованные, …раскованность и свобода»

Дискуссия:

Дети «по-Яснову». Какие они? Что с ними делать? Поэтическая педагогика в библиотеке и вокруг нее.

Ведущие участники дискуссии: Е.Мурашова, А.Орлова, Н.Дашевская

8 июня 16:00 – 17:00 «КНИЖНЫЙ САД ДЛЯ МАЛЫШЕЙ»

Приглашаем дошкольников и их родителей, младших школьников

«КНИЖНЫЙ САД ДЛЯ МАЛЫШЕЙ» - «Я рисую человека…» - творчество красками и словами с Анастасией Орловой

УЛИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

«ЧИТАТЕЛЬСКАЯ УЛЫБКА ЛЕТОМ, ИЛИ КНИГА НА КАНИКУЛАХ»

Приглашаем всех!!!!! Малышей, родителей, бабушек и дедушек, детей и подростков.

9 июня, 11:00 – 12:30 ЯСНОВСКИЙ ДЕНЬ. ВСТРЕТИМСЯ В СТИХАХ

ЯСНОВСКИЙ ДЕНЬ. ВСТРЕТИМСЯ В СТИХАХ

Библиотека поэзии в Вырице: Наталия Волкова, Анастасия Орлова, Алексей Олейников, Юлия Симбирская, Елена Мамонтова, Анна Анисимова, Кристина Стрельникова

«Прочитай со мной и ты!»: стихи М.Яснова друг- другу

9 июня, 12:30 – 13:30 ОТКРЫТЫЕ ЛЕТНИЕ СТУДИИ

«В кого я такой?» - мальчишеские вопросы и ответы про жизнь, творчество с Сергеем Махотиным

«НЕ вконтакте, загадки первой любви, дорога в школу…» - не проза, а поэзия жизни человека с Кристиной Стрельниковой

«Один человек жил на краю земли…»– истории из жизни и книг с Ниной Дашевской, чтобы понимать других людей

«А в Вырице…»- про чудеса и просто праздники, про поэта Михаила Яснова с Артуром Гиваргизовым

«Держиоблако» - путешествие с Анастасией Строкиной и ее героями к радости и пониманию

«Детство… Это что?» - рисование и рассказывание взрослыми и детьми «про детство» с Катей Толстой

«Веселый звонок» в КОСТРЕ» - Школа Смеха М.Яснова – урок ведет Н.Каменева

13:30 - 14:00 ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ПАРАД УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ ФЕСТИВАЛЯ