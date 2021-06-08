Читательский дневник по-новому, или совместное занятие для всей семьи!

Условия простые:
Прочти книгу, расскажи о
ней так, чтобы все захотели её немедленно прочитать, сними свой рассказ на
видео и пришли на почту kniga_konkurs@mail.ru
Возраст участников
неограничен, приветствуется семейное творчество, фантазия и креативность.
В письме вместе с роликом
должны быть указаны фамилия, имя,
возраст, участника и фамилия, имя,
отчество, место работы руководителя (если необходим сертификат участника).
Работы принимаются с 15
июня по 15 августа. Подведение итогов
после 1 сентября 2021 года.
Все участники
получат сертификат в электронном виде. Победители - дипломы и
призы.
Положение о конкурсе на сайте детской библиотеки http://child-lib-gtn.ru/news/?id=452