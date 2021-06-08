Читательский дневник по-новому, или совместное занятие для всей семьи!

Читательский дневник по-новому, или совместное занятие для всей семьи!

В рамках программы летнего чтения гатчинская детская библиотека приглашаем принять участие в сетевом летнем конкурсе видеороликов «Книжный блогер».

Рубрики : Культура     08 Jun 2021

Условия простые:

Прочти книгу, расскажи о ней так, чтобы все захотели её немедленно прочитать, сними свой рассказ на видео и пришли на почту kniga_konkurs@mail.ru

Возраст участников неограничен, приветствуется семейное творчество, фантазия и креативность.

В письме вместе с роликом должны быть указаны фамилия,  имя, возраст,  участника и фамилия, имя, отчество, место работы руководителя (если необходим сертификат участника).

Работы принимаются с 15 июня по 15 августа.  Подведение итогов после 1 сентября 2021 года.

 Все участники  получат сертификат   в электронном виде. Победители - дипломы и призы.

Положение о конкурсе  на сайте детской библиотеки http://child-lib-gtn.ru/news/?id=452

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