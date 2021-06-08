На музыкальном олимпе ─ лучшие педагоги школ искусств

Гран-При конкурса в номинации «Камерный ансамбль» удостоены Татьяна Быстрова из Коммунаровской детской школы искусств и Алексей Ужегов из Агалатовской школы искусств.

В номинации «Концертмейстерское мастерство» лучшим признан Михаил Огороднов ─ педагог Войсковицкой детской школы искусств.

Дипломов лауреатов I степени конкурса удостоены Александр Лузанов, номинация «Народные инструменты» - педагог Таицкой детской музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова, а также вокальный дуэт Алла Карпович и Анна Комкова из Войсковицкой детской школы искусств (концертмейстер – Михаил Огороднов).

В этом году в конкурсе приняли участие 68 преподавателей из 16 детских школ искусств Кировского, Выборгского, Тосненского, Тихвинского, Гатчинского, Лужского, Всеволожского, Киришского и Ломоносовского районов Ленинградской области.

Выступления конкурсантов оценивали заслуженные работники культуры Российской Федерации, лауреаты международных конкурсов, преподаватели Санкт-Петербургского музыкального училища имени Николая Андреевича Римского-Корсакова, Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища, Музыкального лицея комитета по культуре Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского государственного музыкального училища имени Модеста Петровича Мусоргского.

Напомним, что цель конкурса ─ выявление и поддержка талантливых педагогов детских школ искусств.