На музыкальном олимпе ─ лучшие педагоги школ искусств

Гран-При конкурса в номинации «Камерный ансамбль» удостоены Татьяна Быстрова из Коммунаровской детской школы искусств и Алексей Ужегов из Агалатовской школы искусств.
В номинации «Концертмейстерское мастерство» лучшим признан Михаил
Огороднов ─ педагог Войсковицкой детской школы искусств.
Дипломов лауреатов
I степени конкурса удостоены Александр Лузанов, номинация «Народные инструменты» -
педагог Таицкой детской музыкальной школы им. Н.А. Римского-Корсакова, а также
вокальный дуэт Алла Карпович и Анна Комкова из Войсковицкой детской школы
искусств (концертмейстер – Михаил Огороднов).
В этом году в
конкурсе приняли участие 68 преподавателей из 16 детских школ искусств
Кировского, Выборгского, Тосненского, Тихвинского, Гатчинского, Лужского,
Всеволожского, Киришского и Ломоносовского районов Ленинградской области.
Выступления
конкурсантов оценивали заслуженные работники культуры Российской Федерации,
лауреаты международных конкурсов, преподаватели Санкт-Петербургского
музыкального училища имени Николая Андреевича Римского-Корсакова,
Санкт-Петербургского музыкально-педагогического училища, Музыкального лицея
комитета по культуре Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургского государственного
музыкального училища имени Модеста Петровича Мусоргского.
Напомним, что цель
конкурса ─ выявление и поддержка талантливых педагогов детских школ искусств.