Приемный день в абонентском пункте Поставщика газа в Гатчине переносится на неделю

Приемный день в абонентском пункте Поставщика газа в Гатчине переносится на неделю

В связи с тем, что приемный день в абонентском пункте «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в Гатчине 12 июня (вторая суббота месяца) совпадает с государственным праздником – Днем России, он переносится на следующую субботу. Подразделение компании-поставщика газа на пр. 25 Октября, 28А будет открыто для посетителей 19 июня с 9:00 до 17:00.

Рубрики : ЖКХ     08 Jun 2021

Напомним, с 1 апреля абонентские пункты «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в крупнейших районных центрах Ленинградской области перешли на расширенный график приема и обслуживания. 

По понедельникам, вторникам и средам они работают с 9:00 до 18:00, по четвергам с 11:00 до 20:00, по пятницам и во вторую субботу каждого месяца с 9:00 до 17:00. Таким образом, клиенты – физические лица могут в выходной день при личном посещении территориального офиса Компании получить весь комплекс услуг, связанных с заключением договоров поставки газа, решением вопросов оплаты и перерасчетов, получением необходимых справок и консультаций.

 

Автор :

Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.

Лента новостей

Самые читаемые

Фоторепортаж

Видеорепортаж

© 1931-2021 Гатчинская правда.ру
  • Яндекс.Метрика
  • 16+