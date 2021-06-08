Приемный день в абонентском пункте Поставщика газа в Гатчине переносится на неделю

Напомним, с 1 апреля абонентские пункты «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург» в крупнейших районных центрах Ленинградской области перешли на расширенный график приема и обслуживания.

По понедельникам, вторникам и средам они работают с 9:00 до 18:00, по четвергам с 11:00 до 20:00, по пятницам и во вторую субботу каждого месяца с 9:00 до 17:00. Таким образом, клиенты – физические лица могут в выходной день при личном посещении территориального офиса Компании получить весь комплекс услуг, связанных с заключением договоров поставки газа, решением вопросов оплаты и перерасчетов, получением необходимых справок и консультаций.