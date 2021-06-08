Впечатлять и удивлять!

Дивные уголки

По мировому туризму коронавирус ударил крепко. Особенно пострадал выездной и ориентированный на путешествия иностранцев. Потери понесла и Ленобласть, не досчитавшись 15,8 % от общего числа туристов. По словам председателя комитета по культуре и туризму Евгения Чайковского, в 2020 году регион посетили 4,8 млн человек, что на 900 тыс. человек меньше, чем в 2019-м. Однако в сравнении с другими регионами, в том числе Санкт-Петербургом, ситуацию можно считать весьма оптимистичной.

По закону сохранения энергии, если где-то убыло, значит, в другом месте прибудет. Коли не пускают за рубеж, значит, будем отдыхать на озерах и реках, в дивных уголках Ленобласти, рассудил народ. Пандемия (при всех ее минусах) подстегнула и туроператоров, и чиновников, и отдыхающих к внутреннему туризму.

Аренда коттеджных домиков, путевки на базы отдыха, места в кемпингах разлетаются как горячие пирожки. Стопроцентная загрузка была в майские каникулы, исчерпана бронь на июнь.

Вперед по тропе

«Туристическая отрасль 47-го региона в период пандемии быстро переориентировалась. Значительно вырос спрос на самостоятельный туризм, автопутешествия, экологический и активный отдых, — объясняет Евгений Чайковский. — Нам есть что предложить: велопроекты, сап-серфинг, дайвинг, походы на байдарках, ялах, каяках и рафтах, скалолазание, пейнтбол, веревочные парки, конные клубы и многое другое».

В регионе удачно заглянули в завтра, еще несколько лет назад занявшись экомаршрутами. Приоритетный проект «Тропа-47», одобренный губернатором области Александром Дрозденко, предполагает обустройство 47 экологических маршрутов. 25 уже действуют, в этом году добавится еще 10 троп, в том числе на территории заказников «Кургальский», «Выборгский», «Кивипарк», «Шалово-Перечицкий», «Озеро Мелководное», «Анисимовские озера», «Сяберский» и природного парка «Вепсский лес». Единение с природой происходит комфортно — со смотровыми площадками, местами для отдыха, указателями, настилами в трудных для пешеходов участках.

Помимо пеших экопрогулок, разработаны конные, например в усадьбу Витгенштейнов (Дружноселье). К радости любителей активного отдыха организованы и велосипедные маршруты, реализуется проект «Вело-47». В ближайшей перспективе — проект «Вода и весла-47», который объединит маршруты по рекам, озерам и Финскому заливу.

Из храма — на ферму

У области хорошая сеть федеральных и регио­нальных дорог. Значит, в плюсе автотуризм. На трассах как воздух нужны зеленые стоянки. Представьте бытовые проблемы пассажиров туристического автобуса, отправившихся на экскурсию за десятки километров. Где в дороге перекусить, размять ноги, туалетом воспользоваться? Не в кустики же бегать! Эти вопросы решаются. Готова проектно-сметная документация для зеленых стоянок в Волосовском районе вблизи деревни Бегуницы и в Лужском — около деревни Парушино. Всего за пять лет в регионе на федеральных трассах таких построят десять.

По ровной дороге можно отправиться по монастырям, храмам, усадьбам. Тут смотреть не пересмотреть. Поезжайте, скажем на ферму. Сельский туризм становится все популярнее. Сегодня порядка 40 агрохозяйств Ленобласти выстраивают вектор своего развития с учетом путешественников. Любопытно ведь посмотреть, как разводят сомов и осетров, делают козий сыр, или побывать на страусиной ферме.

В тренде гастротуры. Тот случай, когда одновременно интересно, познавательно и вкусно. Назовем выборгский крендель, ивангородскую миногу, тосненский сидр, копорский чай. К этим брендам фермерские хозяйства добавляют новые аппетитные нюансы, предлагая гостям свежие, экологически чистые овощи, мед, молоко, сыры, колбасы. Мы еще умолчали об аутентичной кухне коренных народов. Хотя у отправившихся к вепсам, води, ижорам застольем этнопрограмма не ограничивается.

Ожерелье из памятников

«В этом году отрасль, как никогда, ощущает поддержку федерального центра, — говорит председатель профильного комитета. — Работаем в тесной связке с петербургскими коллегами. Город помогает увеличить поток туристов, выезжающих на одно- двухдневные экскурсии».

Огромный ресурс у «Серебряного ожерелья России». Это межрегиональный туристский и историко-культурный проект, маршруты которого охватывают уникальные памятники истории и культуры Северо-Запада России. В Ленобласти в его рамках действует 12 программ — в Старую Ладогу, по петровским городам и святым местам, к памятникам деревянного зодчества, крепостям и храмам, дворянским усадьбам, Дороге жизни. Между прочим, активным путешественникам начисляют баллы, которые обмениваются на призы.

И конечно, потрясающая «Государева дорога», слоганом которой выбран «777 километров истории». Достойная альтернатива «Золотому кольцу» объединяет Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую и Московскую области. У нас ретропутешествие идет через железнодорожную станцию Любань, усадьбу Строгановых-Голицыных в Марьино, дом царской кормилицы в Тосно, Гатчинский дворцовый комплекс. Что ни место — жемчужина!

Ленинградская область является участником приграничных проектов, в рамках которых разработаны 13 маршрутов. Например, маршрут «По путям Ганзейского союза» проходит через Эстонию, Латвию и Россию. Еще один соединит Ленобласть с четырьмя финскими городами озерного района Сайма.

Людмила Кондрашова



