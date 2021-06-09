Привокзальную площадь в Вырице благоустроят

Один из вопросов, который чаще всего задают жители - это реконструкция перехода над железнодорожными путями на станции Вырица. В течение этого года Управление ОЖД обещало привести переход в порядок, покрасить перила, отремонтировать ступени.

Также в этом году начнется строительство нового наземного перехода рядом с вокзалом в районе улицы Соболевского. Срок окончания работ - 2022 год.

Должны быть также приведены в порядок территория за вокзалом и привокзальная площадь, сообщили итоги совещания в пресс-службе администрации Гатчинского района.