Привокзальную площадь в Вырице благоустроят

Привокзальную площадь в Вырице благоустроят

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим вместе с руководством ОЖД провела выездное рабочее совещание в Вырице по вопросам благоустройства привокзальной территории.

Рубрики : Общество     09 Jun 2021

Один из вопросов, который чаще всего задают жители - это реконструкция перехода над железнодорожными путями на станции Вырица. В течение этого года Управление ОЖД обещало привести переход в порядок, покрасить перила, отремонтировать ступени.

Также в этом году начнется строительство нового наземного перехода рядом с вокзалом в районе улицы Соболевского. Срок окончания работ - 2022 год.

Должны быть также приведены в порядок территория за вокзалом и привокзальная площадь, сообщили итоги совещания в пресс-службе администрации Гатчинского района.

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