Привокзальную площадь в Вырице благоустроят

Один из вопросов,
который чаще всего задают жители - это реконструкция перехода над
железнодорожными путями на станции Вырица. В течение этого года Управление ОЖД обещало привести переход в порядок,
покрасить перила, отремонтировать ступени.
Также в этом году
начнется строительство нового наземного перехода рядом с вокзалом в районе
улицы Соболевского. Срок окончания работ - 2022 год.
Должны быть также приведены
в порядок территория за вокзалом и привокзальная площадь, сообщили итоги совещания в пресс-службе администрации Гатчинского района.