Эстрадно-духовой оркестр «Биг Бенд «Гатчина» под управлением Юрия Крутелева - один из коллективов Гатчинской городской филармонии. Оркестр - постоянный участник городских и районных мероприятий в честь праздничных дат и торжеств. Среди них, одно из самых значимых событий сезона, – торжественное прохождение воинских подразделений и парадных расчетов Гатчинского гарнизона 9 мая 2021 года под гениальную музыку военных маршей композиторов Юрия Хайта, Василия Агапкина, Александра Александрова, Дмитрия Перцева, Давида Тухманова.

Перед Новым Годом оркестр в составе выездной бригады артистов дарил жителям разных районов города небольшие веселые и озорные представления.

На сцене Центра творчества юных были проведены концертные программы «Осенние встречи», «Рождества волшебные мгновенья», «Идет весны очарованье». Выступления проходили в теплой, дружеской атмосфере и заслужили бурные овации благожелательной публики.

В завершении сезона коллектив принимал участие в «Параде оркестров», традиционно проходившем в зале Детской музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова. В грандиозном концерте были представлены коллективы самых разных жанров и направлений: симфоническая музыка, народные произведения, пьесы из кинофильмов, военные и советские марши для духового оркестра.

«Биг Бенд «Гатчина» представил программу из нескольких ярчайших джазовых стандартов, таких, как «Watermelon Man», «Chiken», «Cute» - эта пьеса особенно порадовала зрителей соло барабанщика с использованием щеток вместо традиционных палочек - это создавало некую мистическую и вкрадчивую атмосферу. Одним словом, концерт получился ярким, эмоциональным и, безусловно, запоминающимся.

Впереди у эстрадно-духового оркестра большие планы и много интересной работы. В летний период – это променад-концерты на ул. Соборной, выступления в Приоратском парке, участие во всероссийской акции «Бессмертный полк» и многое-многое другое.

Пожелаем прославленному коллективу творческих успехов и признания публики!

Вадим Поликанов