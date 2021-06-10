Эстрадно-духовой
оркестр «Биг Бенд «Гатчина» под управлением Юрия Крутелева - один из коллективов
Гатчинской городской филармонии. Оркестр - постоянный участник
городских и районных мероприятий в честь праздничных дат и торжеств. Среди них, одно из
самых значимых событий сезона, – торжественное прохождение воинских
подразделений и парадных расчетов Гатчинского гарнизона 9 мая 2021 года под
гениальную музыку военных маршей композиторов Юрия Хайта, Василия Агапкина,
Александра Александрова, Дмитрия Перцева, Давида Тухманова.
Перед Новым Годом оркестр в составе выездной бригады артистов дарил жителям разных
районов города небольшие веселые и озорные представления.
На сцене Центра творчества юных были проведены
концертные программы «Осенние встречи», «Рождества волшебные мгновенья», «Идет
весны очарованье». Выступления
проходили в теплой, дружеской атмосфере и заслужили бурные овации
благожелательной публики.
В завершении сезона коллектив принимал
участие в «Параде оркестров», традиционно проходившем в зале Детской
музыкальной школы им. Ипполитова-Иванова. В грандиозном концерте были
представлены коллективы самых разных жанров и направлений: симфоническая
музыка, народные произведения, пьесы из кинофильмов, военные и советские марши
для духового оркестра.
«Биг
Бенд «Гатчина» представил программу из нескольких ярчайших джазовых стандартов,
таких, как «Watermelon Man», «Chiken», «Cute» - эта пьеса особенно порадовала зрителей соло барабанщика с использованием щеток вместо традиционных палочек - это создавало некую мистическую и вкрадчивую атмосферу. Одним
словом, концерт получился ярким, эмоциональным и, безусловно, запоминающимся.
Впереди у эстрадно-духового оркестра
большие планы и много интересной работы. В летний период – это променад-концерты
на ул. Соборной, выступления в Приоратском парке, участие во всероссийской
акции «Бессмертный полк» и многое-многое другое.
Пожелаем прославленному коллективу
творческих успехов и признания публики!
Вадим Поликанов