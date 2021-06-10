На Борницком карьере - чистые берега

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Коллектив редакции газеты «Гатчинская правда» провел субботник на территории Борницкого карьера, чтобы и словом, и делом поддержать чистоту знаменитого водоема. Выбор места – берег Борницкого карьера рядом с деревней Новое Хинколово – не случаен. Несмотря на то, что купание в этом водоеме запрещено, данная территория является излюбленным местом летнего отдыха жителей и гостей Гатчинского района. Карьер каждый год притягивает большое количество любителей необычных фотосессий. Это место уже прозвали «гатчинским Марсом» из-за необычного рельефа, образованного в ходе разработки карьера.
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