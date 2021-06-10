Область ремонтирует главную дорогу Тихвинского района

В общей сложности
предстоит обновить порядка девяти километров трассы.
Первый участок ремонта
проходит через деревню Липная Горка, а второй заканчивается за мостом через
реку Хвошня. Государственным контрактом между «Ленавтодором» и подрядной
организацией предусматривается, помимо укладки двух слоев нового покрытия и
обновления павильонов для ожидания автобусов, ремонт водопропускной трубы, установка
новых знаков и нанесение разметки.
«Дорога Лодейное Поле —
Тихвин — Будогощь является одной из самых протяженных региональных трасс в
Ленинградской области. Она соединяет три муниципальных района и уходит дальше в
Новгородскую область. Контроль за качеством выполнения работ обеспечивает
лаборатория «Ленавтодора», — отметил глава областного дорожного комитета Денис
Седов.
Сейчас дорожная техника
приступила к снятию старого покрытия.
В рамках
дорожного нацпроекта, реализуемого по инициативе президента России Владимира
Путина в Ленинградской области в этом году ремонтируется 110 километров
региональных трасс.