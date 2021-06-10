Область ремонтирует главную дорогу Тихвинского района

Область ремонтирует главную дорогу Тихвинского района

Дорожники начали обновлять два участка региональной дороги Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь в Тихвинском районе Ленинградской области. Работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Рубрики : Дороги     10 Jun 2021

В общей сложности предстоит обновить порядка девяти километров трассы.

Первый участок ремонта проходит через деревню Липная Горка, а второй заканчивается за мостом через реку Хвошня. Государственным контрактом между «Ленавтодором» и подрядной организацией предусматривается, помимо укладки двух слоев нового покрытия и обновления павильонов для ожидания автобусов, ремонт водопропускной трубы, установка новых знаков и нанесение разметки.

«Дорога Лодейное Поле — Тихвин — Будогощь является одной из самых протяженных региональных трасс в Ленинградской области. Она соединяет три муниципальных района и уходит дальше в Новгородскую область. Контроль за качеством выполнения работ обеспечивает лаборатория «Ленавтодора», — отметил глава областного дорожного комитета Денис Седов.

Сейчас дорожная техника приступила к снятию старого покрытия.

В рамках дорожного нацпроекта, реализуемого по инициативе президента России Владимира Путина в Ленинградской области в этом году ремонтируется 110 километров региональных трасс.

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