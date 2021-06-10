Спорт приходит в деревни

Новое спортивное оборудование установлено благодаря участию местных жителей в рамках муниципальной программы «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения части территории муниципального образования «Заклинское сельское поселение» в реализации инициативных предложений на 2021 год».

Основное финансирование проекта осуществлялось из бюджета Ленинградской области при софинансировании из бюджета Заклинского поселения.

Установка спортивных площадок для занятий воркаутом нацелена на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни и создание условий для занятий физической культурой и спортом, что является одной из главных задач национального проекта «Демография».