Спорт приходит в деревни

Спорт приходит в деревни

В деревнях Сырец и Нелаи Лужского района появились спортивные площадки для занятий воркаутом.

Рубрики : Спорт     10 Jun 2021

Новое спортивное оборудование установлено благодаря участию местных жителей в рамках муниципальной программы «Поддержка муниципальных инициатив и участия населения части территории муниципального образования «Заклинское сельское поселение» в реализации инициативных предложений на 2021 год».

Основное финансирование проекта осуществлялось из бюджета Ленинградской области при софинансировании из бюджета Заклинского поселения.

Установка спортивных площадок для занятий воркаутом нацелена на формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни и создание условий для занятий физической культурой и спортом, что является одной из главных задач национального проекта «Демография».

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