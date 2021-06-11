22 алиментщика забыли про детей и Уголовный кодекс

- В каких случаях в отношении должника возбуждается уголовное дело, а в каких – административное? От чего это зависит?

- Статьей 5.35 КоАП РФ установлена ответственность за неуплату без уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей либо нетрудоспособных детей, достигших 18-летнего возраста, или нетрудоспособных родителей в течение двух и более месяцев после возбуждения исполнительного производства. То есть, если вынесено решение суда об уплате алиментов, а гражданин его не исполняет, судебными приставами возбуждается исполнительное производство. Если после этого период неуплаты алиментов превысил два месяца, должник привлекается к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде обязательных работ, административного штрафа либо ареста на срок до 15 суток.

В случае дальнейшей неуплаты алиментов в течение двух и более месяцев после вступления в законную силу постановления об административном правонарушении лицо привлекается к уголовной ответственности по части 1 статьи 157 УК РФ. То есть уголовную ответственность влечет неоднократное уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка.

Причем должник подлежит уголовной ответственности, если он продолжает уклоняться от уплаты алиментов в течение года после отбытия административного наказания.

- А если гражданин не платил в силу уважительных причин?

- Объективные обстоятельства, из-за которых должник не мог платить – это, например, тяжелая болезнь или отсутствие работы. Если гражданин официально зарегистрирован безработным в центре занятости, ему выплачивается пособие по безработице и с этого пособия удерживаются алименты.

Если он добровольно сообщил о своем официальном заработке, мы направляем постановление на удержание алиментов из заработной платы.

- Из этих 22-х, привлеченных к уголовной ответственности, кто-нибудь осужден?

- Да, есть уже оконченные дела – некоторые алиментщики уже осуждены. По сложившейся практике в нашем районе суды назначают в качестве наказания исправительные работы. Должника обязывают официально трудоустроиться, он становится на учет в уголовно-исполнительной инспекции – это орган, ведающий исправлением осужденных, и, если гражданин самостоятельно устроиться на работу не мо-жет, уголовно-исполнительная инспекция обязана оказать ему содействие в трудоустройстве.

Если должник сообщает в службу приставов о своем «исправительном» месте работы, то в течение периода, пока он там работает (обычно это полгода), мы направляем постановление на удержание алиментов из официального заработка. Определенный процент от заработной платы осужденного идет в пользу государства.

- В каких случаях по 157-й статье дают реальный срок? И где его отбывают?

- Если осужденный на исправительные работы продолжает уклоняться от трудоустройства – не является в уголовно-исполнительную инспекцию, игнорирует ее требования, то уголовно-исполнительная инспекция выходит с представлением о замене наказания на реальное лишение свободы. Мужское население отбывает срок в СИЗО в Горелово.

- Есть прецеденты?

- Редко, но бывает. В прошлом году привлекался товарищ, у которого было две семьи – в каждой по ребенку, алименты ни там, ни там не выплачивал, уклонялся.

Интересное дело отправили в прокуратуру – в отношении гражданина с советским паспортом. Мужчине 45 лет, паспорт у него до сих пор не поменян, пришлось даже дополнительно устанавливать его личность. Он никогда не платил денег на содержание своих детей, которые находятся у опекунов. Дети его с раннего детства не видели, он с ними не общался, подарков не дарил. Естественно, лишен родительских прав. Сейчас дело в отношении него окончено, суд будет решать участь этого отца.

Был у нас алиментщик, который дважды умудрился попасть в места лишения свободы. Первый он отсидел по приговору два месяца, вышел и продолжил скрываться от суда и не платить алименты. В следующий раз дали полгода. Эта мера возымела действие: освободившись, он представил сведения о своем месте работы, туда было направлено постановление на удержание алиментов.

- А женщин-неплательщиц к уголовной ответственности привлекали?

- В этом году возбудили уголовное дело в отношении нерадивой матери. Ребенок ее проживает с отцом, она выплачивает по тысяче рублей, и то не каждый месяц. Видимо, в расчете на то, что при подобных алиментах дело не возбудят. Такая практика уже была: должник платил по тысяче рублей, полагая, что этого достаточно. Но 1000 рублей – это не основание, чтобы избежать административной или уголовной ответственности.

Часто взыскательницы настаивают на возбуждении уголовного дела, потому что это весомый аргумент для лишения алиментщика родительских прав. Многие боятся, что, когда ребенок вырастет, отец предъявит ему алименты. Нередки случаи, когда должники манипулируют своими правами – не разрешают вывезти ребенка отдыхать за границу. Был один должник-шантажист. Он заявил бывшей супруге: ты напиши расписку, что я тебе 100 тысяч выплатил, тогда я подпишу разрешение на вывоз ребенка в Турцию.

- Ирина Игоревна, социальный портрет алиментщика совпадает со стереотипом: пьющий, неработающий, неблагополучный?

- Далеко не всегда. Встречаются вполне приличные люди. В феврале мы возбудили дело в отношении врача с зарплатой под 180 тысяч рублей. Доктор не платил деньги на содержание ребенка даже после привлечения к административной ответственности. Возможно, это была с его стороны месть бывшей жене. «Дело врача» передано в другое под-разделение – по месту проживания фигуранта.

Нередки случаи, когда алиментщики прикрываются наличием других детей: «У меня в новой семье ребенок, я его ращу, все деньги уходят туда, а на «бывшего» ребенка у меня денег нет». Есть и такие, которые отказываются от детей. Привлекали гражданина по статье 5.35 КоАП РФ и задали протокольный вопрос: «Имеются ли у вас дети?». Он ответил, что у него детей нет. А что судебный приказ о взыскании алиментов – так это не его дети, а неизвестно чьи. За установлением отцовства он не обращается – ему некогда, у него важные задачи. И должником он себя не считает. Мы долго его ловили, только с четвертого раза привезли в отделение.

А есть такие, которые вообще не понимают: «Я что, должен пла-тить?». Люди искренне полагают, что, если ребенок с ними не проживает и находится на обеспечении государства, они платить ничего не нужно.

- Злостные алиментщики любят скрываться. Много сейчас таких?

- По сравнению с прошлым годом, количество розыскных дел сократилось. Такое впечатление, что под влиянием коронавируса должники стали более ответственно относиться к уплате алиментов. Тем не менее, пристав по розыску применяет все предусмотренные законом меры, работает с интернетом, собирает информацию у друзей, знакомых и родственников должника. Ни одно поступившее к нам заявление не остается без внимания.

И не надо забывать про спец. право пристава. Если у должника есть водительское удостоверение и он не работает водителем, мы можем его ограничить – лишить прав до момента выплаты алиментной задолженности. Это очень действенная мера.

- Бывают добросовестные алиментщики?

- Да, есть и положительные примеры, когда гражданин исправно платит деньги на содержание детей и каждый раз при смене работы уведомляет службу судебных приставов.

Или недавно приходила пара – бывшие супруги, которые помирились и состоят в так называемом гостевом браке. Женщина подала заявление о том, что претензий к мужу не имеет – он платит алименты добровольно, они поддерживают хорошие отношения. А между тем мужчине заблокировали карту и выставили задолженность по алиментам на содержание ребенка от его первой жены. Притом, что на протяжении всего времени – дочери уже 15 лет – он исправно платил, и на то есть подтверждающие банковские документы. Он перечислял деньги даже тогда, когда официально не работал – подрабатывал, подхалтуривал и платил. Теперь гражданин должен принести справку с места работы – в какой организации работает, в какой должности состоит, на какой счет поступает зарплата: мы направим постановление об обращении взыскания на заработную плату для последующего удержания бухгалтером алиментов. Как только он принесет подтверждающие документы, арест со счета будет снят. Вызовем первую жену, все проверим и разрешим вопрос с задолженностью.

Недобросовестным родителям и другим должникам хотелось бы напомнить: ограничения права на выезд заграницу для злостных неплательщиков никакой ковид не отменял. Поэтому интересуйтесь своими долгами заблаговременно проверяйте себя на официальном сайте УФССП РФ по Ленинградской области (банк данных исполнительных производств), даже если вы на сегодняшний день не планируете покидать территорию Российской Федерации.



