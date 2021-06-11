«Мастер гостеприимства» живет в Выборге

«Мастер гостеприимства» живет в Выборге

Егор Николаев из Выборга стал победителем всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» с проектом историко-культурного кластера «Соканлинна».

Рубрики : Общество     11 Jun 2021

Вместе с жителем Ленинградской области победителями стали 62 участника из 39 регионов России. Они получат шанс реализовать свой проект, а их наставниками станут именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти.

 Финал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – проходил в Нижнем Новгороде.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

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