«Мастер гостеприимства» живет в Выборге

Вместе с жителем Ленинградской области победителями стали 62 участника из 39 регионов России. Они получат шанс реализовать свой проект, а их наставниками станут именитые рестораторы, отельеры и управленцы в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной власти.
Финал второго сезона всероссийского конкурса
«Мастера гостеприимства» – проекта президентской платформы «Россия – страна
возможностей» – проходил в Нижнем Новгороде.
Автономная некоммерческая
организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе
Президента РФ Владимира Путина.
Конкурс «Мастера
гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для
каждого» национального проекта «Образование».