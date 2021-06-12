Герой Социалистического труда принимает поздравления

Поздравить Нину
Игнатьевну приехали заместитель главы администрации Гатчинского района Тимофей
Материков, руководители Пудостьского поселения Александр Гордобойнов и Елена
Иваева.
Нина Игнатьевна
родилась 12 июня 1939 года в Лужском районе. Трудовую деятельность начала в
1954 году в совхозе «Красногвардейский» Гатчинского района, где трудилась до 1995
года – дояркой, техником искусственного осеменения животных.
За успехи, достигнутые
в развитии сельскохозяйственного производства, по итогам выполнения плана
восьмой пятилетки (1966-1970), в 1971 году награждена орденом Ленина.
Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 6 сентября 1973 года Нине Игнатьевне Брашкиной было присвоено
звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали
«Серп и Молот».
Также награждена
серебряной и
бронзовой медалями ВДНХ СССР.
Нина Игнатьевна
избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го и 9-го созывов (1971-1980).
Избиралась
членом бюро Гатчинского горкома КПСС и обкома профсоюза работников сельского
хозяйства.
Сейчас живет в
деревне Ивановка Гатчинского района.