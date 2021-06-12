Герой Социалистического труда принимает поздравления

Поздравить Нину Игнатьевну приехали заместитель главы администрации Гатчинского района Тимофей Материков, руководители Пудостьского поселения Александр Гордобойнов и Елена Иваева.

Нина Игнатьевна родилась 12 июня 1939 года в Лужском районе. Трудовую деятельность начала в 1954 году в совхозе «Красногвардейский» Гатчинского района, где трудилась до 1995 года – дояркой, техником искусственного осеменения животных.

За успехи, достигнутые в развитии сельскохозяйственного производства, по итогам выполнения плана восьмой пятилетки (1966-1970), в 1971 году награждена орденом Ленина.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 сентября 1973 года Нине Игнатьевне Брашкиной было присвоено звание Героя Социалистического труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Также награждена серебряной и бронзовой медалями ВДНХ СССР.

Нина Игнатьевна избиралась депутатом Верховного Совета РСФСР 8-го и 9-го созывов (1971-1980). Избиралась членом бюро Гатчинского горкома КПСС и обкома профсоюза работников сельского хозяйства.

Сейчас живет в деревне Ивановка Гатчинского района.