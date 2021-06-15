Для почетных доноров – единый проездной билет

Отныне
право льготного проезда на автобусах межрегиональных, межмуниципальных и
муниципальных маршрутов наряду с другими категориями граждан получили «Почетные
доноры России» и «Почетные доноры СССР», получающие ежегодную денежную выплату
за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным законом «О
донорстве крови и ее компонентов».
Стоимость
единого социального проездного билета (ЕСПБ) составляет 433 рубля в месяц.
Льгота
предоставляется для тех, чей средний денежный доход не превышает 32 840 рублей
– 100 % среднего дохода в Ленинградской области в 2021 году.
Для
получения проездного донорам необходимо обратиться в Центр социальной защиты
населения по месту жительства.
В
Ленинградской области проживает 8 255 награжденных знаком «Почетный донор СССР»
или «Почетный донор России». Из них правом льготного проезда по ЕСПБ могут
претендовать 4 065 человек.