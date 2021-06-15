Для почетных доноров – единый проездной билет

Для почетных доноров – единый проездной билет

Право льготного проезда на областных и муниципальных автобусах получили «Почетные доноры России» и «Почетные доноры СССР».

Рубрики : Общество     15 Jun 2021

Отныне право льготного проезда на автобусах межрегиональных, межмуниципальных и муниципальных маршрутов наряду с другими категориями граждан получили «Почетные доноры России» и «Почетные доноры СССР», получающие ежегодную денежную выплату за счет средств федерального бюджета в соответствии с федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов».

Стоимость единого социального проездного билета (ЕСПБ) составляет 433 рубля в месяц.

Льгота предоставляется для тех, чей средний денежный доход не превышает 32 840 рублей – 100 % среднего дохода в Ленинградской области в 2021 году.

Для получения проездного донорам необходимо обратиться в Центр социальной защиты населения по месту жительства.

В Ленинградской области проживает 8 255 награжденных знаком «Почетный донор СССР» или «Почетный донор России». Из них правом льготного проезда по ЕСПБ могут претендовать 4 065 человек.

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