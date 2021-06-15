Где отключат свет 16 июня?

16.06.21 с 10.00-17.00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская ч\с часть.
16.06.21 с 12.00-17.00
Таицкое ГП:
Часть пос. Тайцы
Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача элек-троэнергии в Сиверском и Таицком поселениях.
16.06.21 с 10.00-17.00
Сиверское ГП:
д. Старосиверская ч\с часть.
16.06.21 с 12.00-17.00
Таицкое ГП:
Часть пос. Тайцы
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