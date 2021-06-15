Где отключат свет 16 июня?

Где отключат свет 16 июня?

Филиал ПАО «Ленэнерго» уведомляет, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах будет прекращена подача элек-троэнергии в Сиверском и Таицком поселениях.

Рубрики : ЖКХ     15 Jun 2021

16.06.21 с 10.00-17.00

Сиверское ГП:

д.  Старосиверская ч\с часть.

 

16.06.21 с 12.00-17.00

Таицкое ГП:

Часть пос. Тайцы

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