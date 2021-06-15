Область ждет активных и инициативных

«Победители смогут претендовать на разные
руководящие должности ─ от начальника сектора до заместителя председателя
комитета», ─ сказала председатель
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области Лира Бурак.
Желающим стать чиновниками предстоят три этапа
конкурсного отбора, которые пройдут на уровне районов и городского округа.
Первый этап включает в себя тестирование на знание русского языка, Конституции
Российской Федерации, законодательства о государственной гражданской службе и
местном самоуправлении, Устава Ленинградской области, антикоррупционного
законодательства. На втором этапе участников ждет психологическое тестирование.
Завершит муниципальный отбор индивидуальное собеседование.
Принять участие в конкурсе могут граждане Российской
Федерации в возрасте от 18 лет и соответствующие квалификационным требованиям.
Документы можно будет подать до 28 июня. В этом году в конкурсе 5 номинаций:
«Современное образование», «Социальная реформа», «Комфортная городская среда,
благоустройство», «экология, обращение с отходами», «Экономика, финансы».
Подробная информация о конкурсе будет опубликована 6
июня на сайте Управления государственной службы и кадров Ленинградской области
в разделе «Вакансии».