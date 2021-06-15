Область ждет активных и инициативных

Область ждет активных и инициативных

Муниципальный этап конкурса «Губернаторский кадровый резерв» на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти региона и ап-паратов мировых судей стартовал в Ленинградской области.

Рубрики : Общество     15 Jun 2021

«Победители смогут претендовать на разные руководящие должности ─ от начальника сектора до заместителя председателя комитета», ─  сказала председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак.

Желающим стать чиновниками предстоят три этапа конкурсного отбора, которые пройдут на уровне районов и городского округа. Первый этап включает в себя тестирование на знание русского языка, Конституции Российской Федерации, законодательства о государственной гражданской службе и местном самоуправлении, Устава Ленинградской области, антикоррупционного законодательства. На втором этапе участников ждет психологическое тестирование. Завершит муниципальный отбор индивидуальное собеседование.

Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 лет и соответствующие квалификационным требованиям. Документы можно будет подать до 28 июня. В этом году в конкурсе 5 номинаций: «Современное образование», «Социальная реформа», «Комфортная городская среда, благоустройство», «экология, обращение с отходами», «Экономика, финансы».

Подробная информация о конкурсе будет опубликована 6 июня на сайте Управления государственной службы и кадров Ленинградской области в разделе «Вакансии».

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