По местам Александра Невского

Поселок Апраксин

После недолгого переезда по шоссе наш микроавтобус оказался на проселочной дороге в поселке Апраксин Кировского района. Здесь в 2013-2014 гг. построили церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского.

Храм по проекту архитектора Рафаэля Даянова возвели в память о воинах, участвовавших в Синявинской операции. Официальное название — «Военно-мемориальная зона «Прорыв блокады Ленинграда, 1941-1944 гг.». На стенах увековечены имена свыше 2 тысяч солдат, отдавших жизни при попытках прорыва блокады (это лишь малая часть погибших, чьи личности удалось установить).

В причтовом доме разместилась экспозиция — предметы музейной археологии, находки поисковиков, личные вещи красноармейцев. При храме действует церковно-приходская школа для детей и воскресная — для взрослых.

Шлиссельбург

Теперь наш путь лежал в Шлиссельбург. Там в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы временно хранились мощи Александра Невского.

Рассказ экскурсовода помогает погрузиться в историю. Александр Невский умер 14 ноября 1263 г. в Городце, во Владимиро-Суздальском княжестве. Перед смертью принял постриг с именем Алексей и был захоронен в Рождественском монастыре Владимира. В 1380 г. мощи князя обрели нетленными и поставили поверх земли. Чтобы утвердить Московское царство преемником Византии, на Московском Соборе 1547 г. были канонизированы 13 русских святых, в том числе Александр Невский.

Решение Петра I о переносе мощей святого в Санкт-Петербург также было политическим шагом. С успешным окончанием Северной войны (1700-1721 гг.) Россия вернула выход в Балтийское море. Возникла Российская империя с мощной армией и флотом, и нахождение мощей святого в Троицком соборе повысило бы статус столицы.

Путь мощей по воде был долгим и трудным. И потому их не успевали доставить в столицу к празднованию годовщины Ништадтского мира (договор заключили 30 августа 1721 г.). В этой связи было решено на год оставить мощи в Шлиссельбурге. В 1725 г. храм обветшал и был разобран. А то, что мы сейчас видим на Соборной площади, — каменное здание в стиле барокко, построенное в конце XVIII века.

Туристических автобусов много, сюда приезжают, чтобы посетить крепость Орешек. Паром ходит часто. На пристани — импровизированный монумент в память о погибших за годы войны кораблях. Рядом — памятник Петру I, установленный к 250-летию Ленинграда.

Крепость Орешек

По дороге в Орешек мы узнали об основании крепости. В 1323 г. ее заложил князь Юрий Данилович, внук Александра Невского. В том же году на острове заключили первый договор новгородцев со шведами — Ореховский мир. В память об этом установлен камень.

Фортеция не раз переходила из рук в руки: от русских к шведам и обратно. После постройки Кронштадта в 1723 г. она утратила стратегическое значение и превратилась в политическую тюрьму. Во время Великой Отечественной крепость сильно пострадала. Почти 500 дней ее защитники отражали атаки немцев, пытавшихся отрезать Ленинград от Дороги жизни. В память о жестоких боях оставлена в руинах крепостная церковь и поставлен монумент защитникам.

Старая Ладога

Переночевав в Шлиссельбурге, мы отправились в Старую Ладогу — столицу Древней Руси. По дороге гид рассказал об истории Староладожской крепости и курганов, а также об энтузиастах, способствовавших восстановлению фортеции.

Рюрик выстроил деревянную цитадель в 862 г. для защиты от набегов норманнов и южно-финских племен. Каменной крепость стала при Вещем Олеге, на рубеже IX-X веков. Когда последний штурм шведов в 1701 г. был отражен и границы переместились западнее, Ладога постепенно утратила былое значение, и крепость стала ветшать…

Сильное впечатление произвела белокаменная церковь Святого Георгия (1165-1166). Это один из древнейших сохранившихся храмов России, где молился Александр Невский. Фрагменты фресок XII века — тому свидетели. Частично росписи хранятся также в находящейся рядом деревянной церкви Дмитрия Солунского.

Напоследок побывали в Никольском монастыре. Главный храм обители полуразрушен, на реставрацию собирают средства. Нам повезло подняться на колокольню. Взобравшись наверх, мы прослушали рассказ об обители и осмотрели колокол, подаренный президентом Владимиром Путиным.

Новая Ладога

После Старой наш автобус двинулся в Новую Ладогу. Там осмотрели церковь Александра Невского на берегу Староладожского канала и храм Рождества Пресвятой Богородицы, куда в 1723 г. прибыли мощи благоверного князя по дороге в Петербург.

Состояние исторических объектов в Новой Ладоге оставляет желать лучшего. Не впервые сюда приезжаю и вижу, что здесь еще много чего нужно сделать. Осенью в Новой Ладоге заработал интерактивный музей Суворова. На открытии говорили о случившемся накануне пожаре — сгорели старинные деревянные дома, уцелели лишь таб­лички «Охраняется государством». В бывшем монастыре пожара не было, но и никаких работ пока не заметно…

Зато есть замечательный вид на Волхов! Он открывается, если подняться по железной лестнице, пристроенной к старой церкви. Там же находится новехонькая икона Николая-угодника.

Усть-Ижора

Следующим объектом было место Невской битвы (15 июля 1240 г.) в Усть-Ижоре. По дороге гид напомнил исторические факты. В этом противостоянии обе стороны, русская и шведская, стремились поставить под контроль территорию, прилегающую к Неве, связывающую Балтийское море и Ладогу.

В августе 1240 г. шведы начали поход против русских. 19-летний князь Александр не стал ждать помощи отца — киевского князя Ярослава. Вместе со своим войском он решительно двинулся из Великого Новгорода до Ладоги, затем повернул к устью Ижоры.

В первом же столкновении русские смяли строй шведов. Нескольким смельчакам удалось проникнуть в центр вражеского лагеря, подсечь опору главного шатра, и тот упал. Это подорвало дух противника, и началось бегство. Пророческими оказались слова Александра: «Не в силе Бог, а в правде!»

В 1711 г. Петр I приказал выстроить на памятном месте деревянную церковь Александра Невского. Дважды она горела и затем была перестроена в камне. В наше время перед храмом воздвигли монумент Александру Невскому. В Усть-Ижоре также существует диорама Невской битвы.

Александро-Невская Лавра

Вернувшись в Петербург, мы добрались до площади Александра Невского. Здесь, перед воротами Александро-Невской лавры, установлен памятник благоверному князю (2002 г.), а внутри обители хранятся его мощи.

30 августа 1724 г. в присутствии Петра I состоялась церемония освящения первой каменной церкви монастыря (Благовещенской — Александро-Невской), в которой поначалу и установили гробницу с мощами благоверного князя. Впоследствии святыню перенесли в Свято-Троицкий собор лавры. Сегодня, когда монастырь возрожден к жизни, каждое утро перед ракой с мощами покровителя обители совершается братский молебен.

Елена Тарасенко

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