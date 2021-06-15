По местам Александра Невского

Поселок
Апраксин
После недолгого
переезда по шоссе наш микроавтобус оказался на проселочной дороге в поселке
Апраксин Кировского района. Здесь в 2013-2014 гг. построили церковь во имя
святого благоверного князя Александра Невского.
Храм по проекту
архитектора Рафаэля Даянова возвели в память о воинах, участвовавших в
Синявинской операции. Официальное название — «Военно-мемориальная зона «Прорыв
блокады Ленинграда, 1941-1944 гг.». На стенах увековечены имена свыше 2 тысяч
солдат, отдавших жизни при попытках прорыва блокады (это лишь малая часть
погибших, чьи личности удалось установить).
В причтовом доме
разместилась экспозиция — предметы музейной археологии, находки поисковиков,
личные вещи красноармейцев. При храме действует церковно-приходская школа для
детей и воскресная — для взрослых.
Шлиссельбург
Теперь
наш путь лежал в Шлиссельбург. Там в соборе Благовещения Пресвятой Богородицы
временно хранились мощи Александра Невского.
Рассказ экскурсовода
помогает погрузиться в историю. Александр Невский умер 14 ноября 1263 г.
в Городце, во Владимиро-Суздальском княжестве. Перед смертью принял
постриг с именем Алексей и был захоронен в Рождественском монастыре Владимира.
В 1380 г. мощи князя обрели нетленными и поставили поверх земли. Чтобы
утвердить Московское царство преемником Византии, на Московском Соборе 1547 г.
были канонизированы 13 русских святых, в том числе Александр Невский.
Решение Петра I о
переносе мощей святого в Санкт-Петербург также было политическим шагом.
С успешным окончанием Северной войны (1700-1721 гг.) Россия вернула выход
в Балтийское море. Возникла Российская империя с мощной армией и флотом, и
нахождение мощей святого в Троицком соборе повысило бы статус столицы.
Путь мощей по воде
был долгим и трудным. И потому их не успевали доставить в столицу к
празднованию годовщины Ништадтского мира (договор заключили 30 августа 1721
г.). В этой связи было решено на год оставить мощи в Шлиссельбурге. В 1725 г.
храм обветшал и был разобран. А то, что мы сейчас видим на Соборной
площади, — каменное здание в стиле барокко, построенное в конце XVIII
века.
Туристических
автобусов много, сюда приезжают, чтобы посетить крепость Орешек. Паром ходит
часто. На пристани — импровизированный монумент в память о погибших за
годы войны кораблях. Рядом — памятник Петру I, установленный к 250-летию
Ленинграда.
Крепость
Орешек
По дороге в Орешек мы
узнали об основании крепости. В 1323 г. ее заложил князь Юрий Данилович, внук
Александра Невского. В том же году на острове заключили первый договор
новгородцев со шведами — Ореховский мир. В память об этом установлен камень.
Фортеция не раз
переходила из рук в руки: от русских к шведам и обратно. После постройки
Кронштадта в 1723 г. она утратила стратегическое значение и превратилась в
политическую тюрьму. Во время Великой Отечественной крепость сильно пострадала.
Почти 500 дней ее защитники отражали атаки немцев, пытавшихся отрезать
Ленинград от Дороги жизни. В память о жестоких боях оставлена в руинах
крепостная церковь и поставлен монумент защитникам.
Старая Ладога
Переночевав в
Шлиссельбурге, мы отправились в Старую Ладогу — столицу Древней Руси. По
дороге гид рассказал об истории Староладожской крепости и курганов, а также об
энтузиастах, способствовавших восстановлению фортеции.
Рюрик выстроил
деревянную цитадель в 862 г. для защиты от набегов норманнов и южно-финских
племен. Каменной крепость стала при Вещем Олеге, на рубеже IX-X веков.
Когда последний штурм шведов в 1701 г. был отражен и границы переместились
западнее, Ладога постепенно утратила былое значение, и крепость стала ветшать…
Сильное впечатление
произвела белокаменная церковь Святого Георгия (1165-1166). Это один из
древнейших сохранившихся храмов России, где молился Александр Невский.
Фрагменты фресок XII века — тому свидетели. Частично росписи хранятся также в
находящейся рядом деревянной церкви Дмитрия Солунского.
Напоследок побывали в
Никольском монастыре. Главный храм обители полуразрушен, на реставрацию
собирают средства. Нам повезло подняться на колокольню. Взобравшись наверх, мы
прослушали рассказ об обители и осмотрели колокол, подаренный президентом
Владимиром Путиным.
Новая Ладога
После Старой наш
автобус двинулся в Новую Ладогу. Там осмотрели церковь Александра Невского на
берегу Староладожского канала и храм Рождества Пресвятой Богородицы, куда в
1723 г. прибыли мощи благоверного князя по дороге в Петербург.
Состояние
исторических объектов в Новой Ладоге оставляет желать лучшего. Не впервые сюда
приезжаю и вижу, что здесь еще много чего нужно сделать. Осенью в Новой Ладоге
заработал интерактивный музей Суворова. На открытии говорили о случившемся
накануне пожаре — сгорели старинные деревянные дома, уцелели лишь таблички
«Охраняется государством». В бывшем монастыре пожара не было, но и никаких работ
пока не заметно…
Зато есть
замечательный вид на Волхов! Он открывается, если подняться по железной
лестнице, пристроенной к старой церкви. Там же находится новехонькая икона
Николая-угодника.
Усть-Ижора
Следующим объектом
было место Невской битвы (15 июля 1240 г.) в Усть-Ижоре. По дороге гид
напомнил исторические факты. В этом противостоянии обе стороны, русская и
шведская, стремились поставить под контроль территорию, прилегающую к Неве,
связывающую Балтийское море и Ладогу.
В августе 1240 г.
шведы начали поход против русских. 19-летний князь Александр не стал ждать
помощи отца — киевского князя Ярослава. Вместе со своим войском он решительно
двинулся из Великого Новгорода до Ладоги, затем повернул к устью Ижоры.
В первом же
столкновении русские смяли строй шведов. Нескольким смельчакам удалось
проникнуть в центр вражеского лагеря, подсечь опору главного шатра, и тот упал.
Это подорвало дух противника, и началось бегство. Пророческими оказались слова
Александра: «Не в силе Бог, а в правде!»
В 1711 г. Петр I
приказал выстроить на памятном месте деревянную церковь Александра Невского.
Дважды она горела и затем была перестроена в камне. В наше время перед
храмом воздвигли монумент Александру Невскому. В Усть-Ижоре также
существует диорама Невской битвы.
Александро-Невская
Лавра
Вернувшись в
Петербург, мы добрались до площади Александра Невского. Здесь, перед воротами
Александро-Невской лавры, установлен памятник благоверному князю (2002 г.), а
внутри обители хранятся его мощи.
30 августа 1724 г. в
присутствии Петра I состоялась церемония освящения первой каменной церкви
монастыря (Благовещенской — Александро-Невской), в которой поначалу и
установили гробницу с мощами благоверного князя. Впоследствии святыню перенесли
в Свято-Троицкий собор лавры. Сегодня, когда монастырь возрожден к жизни,
каждое утро перед ракой с мощами покровителя обители совершается братский
молебен.
Елена Тарасенко
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