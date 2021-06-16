Первенство по плаванию в День России

В соревнованиях, которые состоялись в бассейне поселка Вырица, приняли участие более ста представителей Районной ДЮСШ, Гатчинской ДЮСШ № 2, спортивной школы «КИВИ». Спортсмены

2013 г.р. соревновались на дистанции 50 м в/с. Ребята 2012 г.р. и 2011 г.р. плыли одну дистанцию на выбор – 50 м в/с или 100 м любым стилем.

Участников соревнований приветствовала главный специалист районного спорткомитета Наталья Короткова. Главным секретарем соревнований выступила мастер спорта по плаванию Татьяна Александрова. Победители и призеры были определены в каждой возрастной категории.