Первенство по плаванию в День России

В соревнованиях, которые
состоялись в бассейне поселка Вырица, приняли участие более ста представителей
Районной ДЮСШ, Гатчинской ДЮСШ № 2,
спортивной школы «КИВИ». Спортсмены
2013 г.р. соревновались
на дистанции 50 м в/с. Ребята 2012 г.р. и 2011 г.р. плыли одну дистанцию на
выбор – 50 м в/с или 100 м любым стилем.
Участников соревнований
приветствовала главный специалист районного спорткомитета Наталья Короткова. Главным
секретарем соревнований выступила мастер спорта по плаванию Татьяна
Александрова. Победители и призеры были определены в каждой возрастной
категории.