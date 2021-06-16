В Ленинградской области создан Бизнес-женсовет

Новая структура
входит в состав Ленинградского областного регионального отделения
Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» и
призвана вести популяризацию женского предпринимательства во всех сферах и
благотворительную политику в регионе. Штаб-квартира объединения разместится на
Кирпичном, 4. Председателем стала управляющий по корпоративным вопросам региона
«Север» аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Елена
Киянова.
Председатель
Ленинградского областного отделения Общероссийской общественно-государственной
организации «Союз женщин России» Татьяна Толстова проинформировала о
деятельности Союза женщин России и Ленинградского
областного регионального отделения Общероссийской общественно-государственной
организации.
«10 июня нашей
региональной организации исполнилось 9 месяцев. Мы – очень молодая организация,
но вместе с тем проделали уже колоссальную работу, несмотря на пандемию. Идея
создать Бизнес-женсовет зрела давно. Те сферы, которые мы захватываем в своей
общественной работе без женщин-руководителей и предпринимательниц невозможно:
разобраться в вопросах законодательства, в правах и интересах работающих
женщин. Невозможно вести благотворительную деятельность и переквалифицироваться
женщинам, уходящим в декрет. Мы очень надеемся, что эти три аспекта мы будем
претворять в жизнь и улучшим социальную направленность нашей деятельности», –
отметила Татьяна Толстова.
«Может быть не
совсем правильно, что Женсовет действует совсем без мужчин, но с другой стороны
это возможность обсудить свои женские вопросы, понимая друг друга, остроту и
важность проблем. Мне повезло оказаться среди представительниц бизнеса, кто
прекрасно сочетает свою работу с материнством и семьей. Создание такого совета
– отправная точка для решения многих проблем не только в регионе, но и за его
пределами», – рассказала вице-президент Ленинградской областной ТПП, участница
Женсовета Елена Дюкарева.
«Многие из нас
знакомы не одну пятилетку, и через наше женское сообщество, не имеющее никакого
названия, поддержку уже получили немалое количество детей; семей, в том числе и
многодетных; людей, нуждающихся в поддержке и помощи. Мы обязательно должны
синхронизировать наши усилия для того, чтобы решить какую-то проблему. Наше
женское сообщество может решать не только точечные проблемы, но и вопросы,
связанные с законодательной практикой. Без поддержки государства бизнес не
решит никакие проблемы, но и государство, в свою очередь, без мнения граждан
через призму предпринимательства не сможет развиваться, что крайне важно», –
сказала на встрече генеральный
директор регионального курорта «Gatchina Gardens», участница Бизнес-женсовета Наталья
Осетрова.
Членами Правления
Бизнес-женсовета стали 9 человек, срок действия полномочий в новом составе – 5
лет.