В Ленинградской области создан Бизнес-женсовет

Новая структура входит в состав Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» и призвана вести популяризацию женского предпринимательства во всех сферах и благотворительную политику в регионе. Штаб-квартира объединения разместится на Кирпичном, 4. Председателем стала управляющий по корпоративным вопросам региона «Север» аффилированных компаний «Филип Моррис Интернэшнл» в России Елена Киянова.

Председатель Ленинградского областного отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Татьяна Толстова проинформировала о деятельности Союза женщин России и Ленинградского областного регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации.

«10 июня нашей региональной организации исполнилось 9 месяцев. Мы – очень молодая организация, но вместе с тем проделали уже колоссальную работу, несмотря на пандемию. Идея создать Бизнес-женсовет зрела давно. Те сферы, которые мы захватываем в своей общественной работе без женщин-руководителей и предпринимательниц невозможно: разобраться в вопросах законодательства, в правах и интересах работающих женщин. Невозможно вести благотворительную деятельность и переквалифицироваться женщинам, уходящим в декрет. Мы очень надеемся, что эти три аспекта мы будем претворять в жизнь и улучшим социальную направленность нашей деятельности», – отметила Татьяна Толстова.

«Может быть не совсем правильно, что Женсовет действует совсем без мужчин, но с другой стороны это возможность обсудить свои женские вопросы, понимая друг друга, остроту и важность проблем. Мне повезло оказаться среди представительниц бизнеса, кто прекрасно сочетает свою работу с материнством и семьей. Создание такого совета – отправная точка для решения многих проблем не только в регионе, но и за его пределами», – рассказала вице-президент Ленинградской областной ТПП, участница Женсовета Елена Дюкарева.

«Многие из нас знакомы не одну пятилетку, и через наше женское сообщество, не имеющее никакого названия, поддержку уже получили немалое количество детей; семей, в том числе и многодетных; людей, нуждающихся в поддержке и помощи. Мы обязательно должны синхронизировать наши усилия для того, чтобы решить какую-то проблему. Наше женское сообщество может решать не только точечные проблемы, но и вопросы, связанные с законодательной практикой. Без поддержки государства бизнес не решит никакие проблемы, но и государство, в свою очередь, без мнения граждан через призму предпринимательства не сможет развиваться, что крайне важно», – сказала на встрече генеральный директор регионального курорта «Gatchina Gardens», участница Бизнес-женсовета Наталья Осетрова.

Членами Правления Бизнес-женсовета стали 9 человек, срок действия полномочий в новом составе – 5 лет.