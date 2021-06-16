«Ведь мы в огонь и дым идём не для наград…»

- Реорганизация пожарной охраны в стране прошла в июне 1981 года. Именно тогда в Гатчине возникла 42-я самостоятельная военизированная часть, укомплектованная лучшими работниками. В том же году 42 ПЧ переехала в новое здание на ул. Рощинской, д. 17, отдельный пост 42 ПЧ продолжил дислоцироваться в Мариенбурге.

Сегодня 42 пожарно-спасательная часть по-прежнему располагается в Гатчине на ул. Рощинской, но изменения в техническом вооружении, в подготовке личного состава за последнее время произошли очень большие. 40 лет назад это была только пожарная охрана, а сейчас пожарные входят в структуру МЧС, и сфера деятельности очень обширна. Это не только тушение пожаров, но и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций, поисковые и другие виды аварийно-спасательных работ.

Кроме того, 18 ПСО Главного управления МЧС России по Ленинградской области, куда входит 42 ПСЧ, является еще и центром Гатчинского местного пожарно-спасательного гарнизона, включающего в себя 43 часть в Гатчине и еще три пожарно-спасательных части – в Коммунаре, Вырице и Сиверском, а также отдел надзорной деятельности и профилактической работы и Государственную инспекцию по маломерным судам.

- 42 пожарно-спасательная часть – самая крупная в Гатчинском гарнизоне?

- 42 ПСЧ – часть первого разряда. Согласно Градостроительному кодексу, такой город как Гатчина обязан иметь часть первого разряда – с достаточным количеством высотной и специальной техники. По сравнению с 80-ми годами прошлого века, штат части и количество единиц техники увеличились на треть. На сегодняшний день в 42 ПСЧ – 61 аттестованный сотрудник: это пожарные-спасатели, диспетчеры и водители. Ежесуточно на боевое дежурство заступает 10-15 человек личного состава, в том числе газодымозащитники, которые могут работать в непригодной для дыхания среде и имеют на вооружении средства спасения людей.

В конце прошлого года мы получили в свое распоряжение уникальную станцию пожаротушения: пожарный автомобиль насосно-рукавный комбинированный – ПАНРК. Его насос производительностью 130 литров в секунду способен перекачивать воду на расстояние 1200 метров. Если обычная цистерна забирает воду из открытого источника на расстоянии до 8 метров, то эта насосная станция может забирать воду, находясь за 30 метров от источника.

- В 42-й пожарно-спасательной части есть вакансии?

- Да, вакансии есть, но их немного. С середины прошлого года мы продолжаем набирать штат. Однако в связи с тем, что требования очень высокие – как к физическому состоянию кандидата, так и психологическому, большинство кандидатур отклоняется. За год прошло 35 соискателей, из них взяли на работу только пятерых. Остальные отсеялись по разным причинам: либо психологический тест не прошли, либо не годны по здоровью, либо в биографии родственников имеются столкновения с законом. Сейчас мы ждем еще нескольких человек, прошедших военно-врачебную комиссию.

- Александр Валерьевич, у пожарных 42-й части много наград?

- В прошлом году наградили троих за ликвидацию последствий ЧС на заводе «Авангард», за отвагу на пожаре были награждены двое. Но мы считаем это нашей работой и не ждем наград. Главная благодарность – это отношение жителей к нашему делу, поскольку профессия пожарного – одна из самых опасных не только в России, но и в мире.



