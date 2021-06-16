«Ведь мы в огонь и дым идём не для наград…»

- Реорганизация пожарной охраны в стране
прошла в июне 1981 года. Именно тогда в Гатчине возникла 42-я самостоятельная
военизированная часть, укомплектованная лучшими работниками. В том же году 42
ПЧ переехала в новое здание на ул. Рощинской, д. 17, отдельный пост 42 ПЧ
продолжил дислоцироваться в Мариенбурге.
Сегодня 42 пожарно-спасательная часть
по-прежнему располагается в Гатчине на ул. Рощинской, но изменения в
техническом вооружении, в подготовке личного состава за последнее время
произошли очень большие. 40 лет назад это была только пожарная охрана, а сейчас
пожарные входят в структуру МЧС, и сфера деятельности очень обширна. Это не
только тушение пожаров, но и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций,
поисковые и другие виды аварийно-спасательных работ.
Кроме того, 18 ПСО Главного управления МЧС
России по Ленинградской области, куда входит 42 ПСЧ, является еще и центром
Гатчинского местного пожарно-спасательного гарнизона, включающего в себя 43
часть в Гатчине и еще три пожарно-спасательных части – в Коммунаре, Вырице и
Сиверском, а также отдел надзорной деятельности и профилактической работы и
Государственную инспекцию по маломерным судам.
- 42 пожарно-спасательная часть – самая крупная
в Гатчинском гарнизоне?
- 42 ПСЧ – часть первого разряда. Согласно
Градостроительному кодексу, такой город как Гатчина обязан иметь часть первого
разряда – с достаточным количеством высотной и специальной техники. По сравнению
с 80-ми годами прошлого века, штат части и количество единиц техники
увеличились на треть. На сегодняшний день в 42 ПСЧ – 61 аттестованный
сотрудник: это пожарные-спасатели, диспетчеры и водители. Ежесуточно на боевое
дежурство заступает 10-15 человек личного состава, в том числе
газодымозащитники, которые могут работать в непригодной для дыхания среде и
имеют на вооружении средства спасения людей.
В конце прошлого года мы получили в свое
распоряжение уникальную станцию пожаротушения: пожарный автомобиль
насосно-рукавный комбинированный – ПАНРК. Его насос производительностью 130
литров в секунду способен перекачивать воду на расстояние 1200 метров. Если
обычная цистерна забирает воду из открытого источника на расстоянии до 8
метров, то эта насосная станция может забирать воду, находясь за 30 метров от
источника.
- В 42-й пожарно-спасательной части есть
вакансии?
- Да, вакансии есть, но их немного. С
середины прошлого года мы продолжаем набирать штат. Однако в связи с тем, что
требования очень высокие – как к физическому состоянию кандидата, так и
психологическому, большинство кандидатур отклоняется. За год прошло 35 соискателей,
из них взяли на работу только пятерых. Остальные отсеялись по разным причинам:
либо психологический тест не прошли, либо не годны по здоровью, либо в
биографии родственников имеются столкновения с законом. Сейчас мы ждем еще
нескольких человек, прошедших военно-врачебную комиссию.
- Александр Валерьевич, у пожарных 42-й
части много наград?
- В прошлом году наградили троих за
ликвидацию последствий ЧС на заводе «Авангард», за отвагу на пожаре были
награждены двое. Но мы считаем это нашей работой и не ждем наград. Главная
благодарность – это отношение жителей к нашему делу, поскольку профессия
пожарного – одна из самых опасных не только в России, но и в мире.