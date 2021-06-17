Область создает централизованную систему сбора автомобильных покрышек

Заявки от администраций районов с перечнем адресов для обустройства специализированных площадок для сбора ненужных отработанных автопокрышек ждут в областном комитете по обращению с отходами. На соответствующий запрос комитета уже откликнулись Волховский, Гатчинский, Киришский, Лужский и Приозерский районы.

Предложения районных администраций с перечнем адресов, по которым есть возможность создать площадки для сбора отработанных покрышек, лягут в основу решения задачи по созданию организованных точек сбора по всему региону. В дальнейшем собранные покрышки в регионе планируют направлять в переработку в рамках поэтапного перехода на экологичные методы обращения с отходами.

Муниципалы Отрадного, Синявино, Кировска, Всеволожска и Соснового Бора уже имеют положительный практический опыт сотрудничества по организации сбора и утилизации покрышек через специализированные компании. Возможность расширить именно этот опыт на территорию всей Ленинградской области оценят в профильном комитете по результатам отклика органов местного самоуправления.

Потребность в организации мест сбора стала очевидна из обращений граждан, поступающих в адрес органов исполнительной власти, и количества размещенных шин на контейнерных придомовых площадках, не предназначенных для покрышек.