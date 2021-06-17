Область создает централизованную систему сбора автомобильных покрышек

Заявки от администраций
районов с перечнем адресов для обустройства специализированных площадок для
сбора ненужных отработанных автопокрышек ждут в областном комитете по обращению
с отходами. На соответствующий запрос комитета уже откликнулись Волховский,
Гатчинский, Киришский, Лужский и Приозерский районы.
Предложения районных
администраций с перечнем адресов, по которым есть возможность создать площадки
для сбора отработанных покрышек, лягут в основу решения задачи по созданию
организованных точек сбора по всему региону. В дальнейшем собранные покрышки в регионе
планируют направлять в переработку в рамках поэтапного перехода на экологичные
методы обращения с отходами.
Муниципалы Отрадного,
Синявино, Кировска, Всеволожска и Соснового Бора уже имеют положительный
практический опыт сотрудничества по организации сбора и утилизации покрышек
через специализированные компании.
Возможность расширить именно этот опыт на территорию всей Ленинградской
области оценят в профильном комитете по результатам отклика органов местного самоуправления.
Потребность в организации
мест сбора стала очевидна из обращений граждан, поступающих в адрес органов
исполнительной власти, и количества размещенных шин на контейнерных придомовых
площадках, не предназначенных для покрышек.