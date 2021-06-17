В Кобринском поселении кладут асфальт

В Кобринском поселении кладут асфальт

В Кобринском сельском поселении Гатчинского района начинаются ремонтные работы по контрактам.

Рубрики : Общество     17 Jun 2021

Как сообщили в администрации поселения, будет обустроен тротуар на Центральной улице в Кобринском, отремонтирована дворовая территория в Высокоключевом на улице Олейниковой, дом № 35 и 36. В Прибытково отремонтируют асфальт в Покровском проезде и частично на Среднем проспекте.

Подрядные организации были выбраны посредством электронных торгов. Источники финансирования: областной бюджет и средства бюджет Кобринского поселения. За счет средств бюджета Гатчинского района будет выполнен ремонт подъездов к детским садам: в Суйде на Парковой улице и в Кобринском.

Администрация приносит жителям извинения за временные неудобства и просит убрать с дорог личный автотранспорт.

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