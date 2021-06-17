В Кобринском поселении кладут асфальт

Как сообщили в
администрации поселения, будет обустроен тротуар на Центральной улице в
Кобринском, отремонтирована дворовая территория в Высокоключевом на улице
Олейниковой, дом № 35 и 36. В Прибытково отремонтируют асфальт в Покровском проезде
и частично на Среднем проспекте.
Подрядные организации
были выбраны посредством электронных торгов. Источники финансирования: областной
бюджет и средства бюджет Кобринского поселения. За счет средств бюджета
Гатчинского района будет выполнен ремонт подъездов к детским садам: в Суйде на
Парковой улице и в Кобринском.
Администрация приносит
жителям извинения за временные неудобства и просит убрать с дорог личный
автотранспорт.