Сделал прививку ― получи выходной

В частности, документ рекомендует
руководителям хозяйствующих субъектов ― организациям всех форм собственности ―
предоставить работникам, прошедшим вакцинацию, дополнительный день отдыха с
сохранением среднего заработка. Отдыхать предлагается на следующий день после
прививки.
Два района ― Киришский и Волховский -
перешли в «желтую» зону, а Бокситогорский ― в «красную».
Кроме того, руководители государственных и
муниципальных учреждений, а также частных организаций и ИП в сфере образования,
здравоохранения, социальной защиты, жилищного коммунального хозяйства и
энергетики, торговли, транспорта, многофункциональных центров, музеев,
библиотек, театров, кинотеатров, домов
культуры, детских лагерей и детских игровых комнат должны до 1 сентября
обеспечить проведение вакцинации против COVID-19 минимум 80% своих сотрудников.
Такое же количество государственных
гражданских и муниципальных служащих Ленинградской области должны к 1 сентября
пройти вакцинацию.
Для массовых мероприятий снимаются
ограничения, если у всех участников есть справки о прохождении полного курса
вакцинации от COVID-19, или отрицательного ПЦР-исследования, сделанного не
позднее, чем за 72 часа до мероприятия.
Действующие ограничения по численности
обслуживаемых посетителей ресторанов, кафе, столовых и других предприятий
общественного питания, парикмахерских, салонов красоты и косметических салонов
снимаются, если у работников таких организаций есть сертификаты, или справки о
прохождении вакцинации от COVID-19, а также подтверждение медицинских
противопоказаний к вакцинации.
К организациям, которым в случае
обострения эпидситуации с 1 сентября и вакцинации менее 80% сотрудников будет
запрещено продолжать деятельность, добавлены музеи и внемузейные пространства.
Серьезные
изменения коснулись организации медицинской помощи. Так, плановая
госпитализация в стационары и плановая медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических
подразделениях во всем регионе возможна лишь при состояниях, когда отсрочка
оказания помощи угрожает жизни и здоровью. При этом в «желтой» и «зеленой»
зонах плановая госпитализация в таких состояниях будет возможна при
предоставлении сертификата, или справки о прохождение полного курса вакцинации
от COVID-19.
Сертификат, или справка о вакцинации ―
стали «зеленым» сигналом для оказания сразу нескольких видов медицинской
помощи. При предъявлении одного из этих документов будет предоставляться плановая
медицинская помощь в дневных стационарах во всех районах, проводиться медосморы
(в том числе призывников по контракту и поступающих в образовательные
организации) и медосвидетельствования.
Объекты
развлечений, в том числе ночные клубы и дискотеки, в «красной» зоне смогут
работать только до 23.00 и при заполняемости не более 50% мест; в «желтой» ―
до 2.00 и при заполняемости не более 50% мест, а в «зеленой» ― до 2.00 без
ограничений количества. Во всех случаях необходимо использование гигиенических масок.
Кинотеатры,
театры, концертные организации и дома культуры могут проводить
мероприятия в желтой зоне при условии заполняемости не более 50% мест и с обязательным использованием масок, а
в зеленой ― деятельность разрешена при условии заполняемости не более 75% мест
и с обязательным использованием масок.
Во всех зонах временно приостановлена
работа детских игровых комнат
расположенных на территории торговых центров, торговых комплексов.
Музеи
в «красной» зоне смогут
проводить экскурсии на открытом воздухе для групп до 20 человек и
маршрутизацией посетителей, исключающей встречные потоки с установкой
соответствующих указателей и ограничительных лент. Помещения смогут посещать не
более одного человека на 7 кв. м с обязательным использованием масок и соблюдением
социальной дистанции 1,5 м. В «желтой» зоне ― количество человек в группе для
экскурсии на открытом воздухе не должно превышать 25 человек, а в помещениях не
должно быть более одного человека на 4 кв. м.
Салоны
красоты и парикмахерские в «зеленой» зоне теперь должны использовать до 75%
посадочных мест, а также следить за соблюдением дистанции 1,5 м между
посетителями в зоне ожидания. Использование масок ― обязательно.
Предприятия
общепита
в «красной» зоне могут продолжать работу при 50% заполняемости и расстоянием
между столами не менее 1,5 м. Обслуживание посетителей с 2.00 до 06.00 может
быть только навынос или с доставкой заказов. Общепит в «зеленой» зоне должен
обеспечить расстояние между столами не менее 1,5 м т обработку посуды при 95 градусах,
или использовании одноразовой посуды. Исключения ― производственные столовые
для работников предприятий, а также кафе на территории железнодорожных, морских
и автобусных вокзалов, автозаправочных станций.
МФЦ в «красной»
смогут принимать вакцинированных граждан без предварительной записи для
осуществления определенного ряда услуг. Для полного перечня услуг сохраняется
предзапись. В «желтой» и «зеленой» зонах в МФЦ введена обязательная запись для
тех, кто не успел сделать прививку.