Сделал прививку ― получи выходной

В частности, документ рекомендует руководителям хозяйствующих субъектов ― организациям всех форм собственности ― предоставить работникам, прошедшим вакцинацию, дополнительный день отдыха с сохранением среднего заработка. Отдыхать предлагается на следующий день после прививки.

Два района ― Киришский и Волховский - перешли в «желтую» зону, а Бокситогорский ― в «красную».

Кроме того, руководители государственных и муниципальных учреждений, а также частных организаций и ИП в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, жилищного коммунального хозяйства и энергетики, торговли, транспорта, многофункциональных центров, музеев, библиотек, театров, кинотеатров, домов культуры, детских лагерей и детских игровых комнат должны до 1 сентября обеспечить проведение вакцинации против COVID-19 минимум 80% своих сотрудников.

Такое же количество государственных гражданских и муниципальных служащих Ленинградской области должны к 1 сентября пройти вакцинацию.

Для массовых мероприятий снимаются ограничения, если у всех участников есть справки о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19, или отрицательного ПЦР-исследования, сделанного не позднее, чем за 72 часа до мероприятия.

Действующие ограничения по численности обслуживаемых посетителей ресторанов, кафе, столовых и других предприятий общественного питания, парикмахерских, салонов красоты и косметических салонов снимаются, если у работников таких организаций есть сертификаты, или справки о прохождении вакцинации от COVID-19, а также подтверждение медицинских противопоказаний к вакцинации.

К организациям, которым в случае обострения эпидситуации с 1 сентября и вакцинации менее 80% сотрудников будет запрещено продолжать деятельность, добавлены музеи и внемузейные пространства.

Серьезные изменения коснулись организации медицинской помощи. Так, плановая госпитализация в стационары и плановая медицинская помощь в амбулаторно-поликлинических подразделениях во всем регионе возможна лишь при состояниях, когда отсрочка оказания помощи угрожает жизни и здоровью. При этом в «желтой» и «зеленой» зонах плановая госпитализация в таких состояниях будет возможна при предоставлении сертификата, или справки о прохождение полного курса вакцинации от COVID-19.

Сертификат, или справка о вакцинации ― стали «зеленым» сигналом для оказания сразу нескольких видов медицинской помощи. При предъявлении одного из этих документов будет предоставляться плановая медицинская помощь в дневных стационарах во всех районах, проводиться медосморы (в том числе призывников по контракту и поступающих в образовательные организации) и медосвидетельствования.

Объекты развлечений, в том числе ночные клубы и дискотеки, в «красной» зоне смогут работать только до 23.00 и при заполняемости не более 50% мест; в «желтой» ― до 2.00 и при заполняемости не более 50% мест, а в «зеленой» ― до 2.00 без ограничений количества. Во всех случаях необходимо использование гигиенических масок.

Кинотеатры, театры, концертные организации и дома культуры могут проводить мероприятия в желтой зоне при условии заполняемости не более 50% мест и с обязательным использованием масок, а в зеленой ― деятельность разрешена при условии заполняемости не более 75% мест и с обязательным использованием масок.

Во всех зонах временно приостановлена работа детских игровых комнат расположенных на территории торговых центров, торговых комплексов.

Музеи в «красной» зоне смогут проводить экскурсии на открытом воздухе для групп до 20 человек и маршрутизацией посетителей, исключающей встречные потоки с установкой соответствующих указателей и ограничительных лент. Помещения смогут посещать не более одного человека на 7 кв. м с обязательным использованием масок и соблюдением социальной дистанции 1,5 м. В «желтой» зоне ― количество человек в группе для экскурсии на открытом воздухе не должно превышать 25 человек, а в помещениях не должно быть более одного человека на 4 кв. м.

Салоны красоты и парикмахерские в «зеленой» зоне теперь должны использовать до 75% посадочных мест, а также следить за соблюдением дистанции 1,5 м между посетителями в зоне ожидания. Использование масок ― обязательно.

Предприятия общепита в «красной» зоне могут продолжать работу при 50% заполняемости и расстоянием между столами не менее 1,5 м. Обслуживание посетителей с 2.00 до 06.00 может быть только навынос или с доставкой заказов. Общепит в «зеленой» зоне должен обеспечить расстояние между столами не менее 1,5 м т обработку посуды при 95 градусах, или использовании одноразовой посуды. Исключения ― производственные столовые для работников предприятий, а также кафе на территории железнодорожных, морских и автобусных вокзалов, автозаправочных станций.

МФЦ в «красной» смогут принимать вакцинированных граждан без предварительной записи для осуществления определенного ряда услуг. Для полного перечня услуг сохраняется предзапись. В «желтой» и «зеленой» зонах в МФЦ введена обязательная запись для тех, кто не успел сделать прививку.