В Леноблизбиркоме рассказали о предстоящих выборах

Избирательная
кампания по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва стартовала 17 июня – в день официального
опубликования Указа Президента Российской Федерации о назначении выборов. 21
июня – в день опубликования соответствующего решения Законодательного собрания
Ленинградской области – началась избирательная кампания по выборам депутатов
областного парламента. Парламентские выборы пройдут в единый день голосования
19 сентября 2021 года.
М.
Лебединский напомнил, что по решению ЦИК России парламентские выборы
(федеральные и региональные) пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19
сентября. Такое решение продиктовано необходимостью соблюдения
санитарно-эпидемиологической безопасности и создания удобства для
волеизъявления граждан.
Выборы
депутатов Госдумы и депутатов областного парламента пройдут по
пропорционально-мажоритарной избирательной системе. Так, 225 депутатов Госдумы
избираются по федеральному избирательному округу, 225 – по одномандатным
избирательным округам. На выборах депутатов областного парламента 25 депутатов
избирается по общеобластному избирательному округу, 25 – по одномандатным
избирательным округам.
На
выборах депутатов ГосДумы в Ленинградской области образовано три одномандатных
округа:
-
Всеволожский одномандатный избирательный округ № 111 (в округ входят
Всеволожский, Выборгский, Кировский, Приозерский районы);
-
Кингисеппский одномандатный избирательный округ № 112 (входят Сосновоборский
городской округ, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский,
Сланцевский районы, а также поселения Гатчинского муниципального района:
Гатчинское и Таицкое городские поселения, Большеколпанское, Веревское,
Войсковицкое, Елизаветинское, Пудостьское, Рождественское, Сяськелевское
сельские поселения);
-
Волховский одномандатный избирательный округ № 113 (в округ входят
Бокситогорский, Волховский, Киришский, Лодейнопольский, Подпорожский,
Тихвинский, Тосненский районы, поселения Гатчинского района: Вырицкое,
Дружногорское, Коммунарское, Сиверское городские поселения, Кобринское,
Новосветское, Пудомягское, Сусанинское сельские поселения).
На
Леноблизбирком возложены полномочия трех окружных избирательных комиссий по
выборам депутатов Госдумы.
М. Лебединский
обозначил сроки основных этапов избирательных кампаний. Так, в настоящее время
стартовал этап выдвижения кандидатов, списков кандидатов. Из 32 политических
партий, которые могут участвовать в выборах депутатов Государственной Думы, 14
партий имеют право участвовать в этих выборах без сбора подписей избирателей,
на выборах депутатов Законодательного собрания 5 политических партий (их
региональные отделения) могут не собирать подписи избирателей. В соответствии с
последними изменениями избирательного законодательства также предусмотрена
возможность сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов,
списков кандидатов с использованием портала «Госуслуги» (на выборах депутатов
регионального парламента).
На
выборах депутатов ГосДумы выдвижение кандидатов, списков кандидатов
осуществляется до 12 июля, на выборах депутатов областного парламента – до 26
июля. Документы для регистрации кандидата, списка кандидатов, в том числе
подписи избирателей, представляются в избирательные комиссии – до 4 августа –
на выборах в Госдуму, не позднее 7 августа – на выборах в ЗакСобрание области.
Последний день, когда кандидаты, списки кандидатов могут быть зарегистрированы:
на выборах в Госдуму – 15 августа, на выборах в ЗакСобрание – 16 августа.
Предвыборная агитация в средствах массовой информации в соответствии с законом
начнется 21 августа. С учетом трехдневного голосования агитация завершается – в
ноль часов 17 сентября.
Одно
из нововведений этих выборов – проверка части подписей будет осуществляться с
использованием нового специального программно-технического комплекса с
применением обучаемых нейросетевых моделей и интеллектуальных алгоритмов.
В
Ленинградской области в настоящее время 993 участковых избирательных комиссии.
По словам главы Леноблизбиркома планируется образовать еще 20 временных УИК –
на предприятиях с непрерывным циклом работы, больницах, воинских частях. Таким
образом, итого для организации и проведения голосования в регионе будут созданы
1013 участковых избирательных комиссий (подавляющее большинство помещений для
голосования в Ленинградской области расположены в учреждениях образования и
культуры).
В
ходе этих выборов будет применяться зарекомендовавший себя на протяжении
нескольких электоральных циклов и весьма востребованный избирателями механизм
«Мобильный избиратель». Благодаря «Мобильному избирателю» любой гражданин может
подать заявление в территориальной или участковой избирательной комиссии, в МФЦ
или на портале Госуслуг, и проголосовать на любом удобном для него участке для
голосования (то есть не по месту регистрации, а по месту нахождения). Подача
заявлений возможна со 2 августа по 13 сентября – в ТИК, МФЦ и через портал
«Госуслуги», с 8 по 13 сентября заявление можно будет подать еще и в любой
участковой избирательной комиссии.
Председатель Леноблизбиркома также рассказал о
последних изменениях избирательного законодательства, о размерах и порядке
формирования избирательных фондов кандидатов, партий.
М. Лебединский
подчеркнул, что в целях санитарно-эпидемиологической безопасности все члены
участковых комиссий, избиратели будут обеспечены необходимыми средствами
индивидуальной защиты.
Комплексы
обработки избирательных бюллетеней будут применяться для голосования на 185
избирательных участках. Средства видеонаблюдения в Ленинградской области будут
установлены на всех избирательных участках (кроме тех, где избиратели временно
пребывают – больницы, СИЗО и т.д.). На половине избирательных участков по
решению ЦИК планируется организовать видеонаблюдение с трансляцией в Интернет.
В
этом году Леноблизбиркомом проводится масштабное обновление штата
технологического оборудования, будут закуплены почти 600 кабин для голосования,
более 1500 переносных ящиков для голосования, более 100 стационарных ящиков для
голосования.
В
единый день голосования в Ленинградской области также состоятся очередные,
досрочные, повторные, дополнительные выборы депутатов советов депутатов 18-ти
муниципальных образований Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского (в г. Коммунаре),
Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского, Сланцевского районов
Ленинградской области (всего замещается 94 мандата), а также выборы главы
Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского района. Назначение этих
выборов состоится в период с 25 июня по 9 июля 2021 года.
Виктория
Полякова,
пресс-секретарь
Избирательной комиссии Ленинградской области