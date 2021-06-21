В Леноблизбиркоме рассказали о предстоящих выборах

Избирательная кампания по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва стартовала 17 июня – в день официального опубликования Указа Президента Российской Федерации о назначении выборов. 21 июня – в день опубликования соответствующего решения Законодательного собрания Ленинградской области – началась избирательная кампания по выборам депутатов областного парламента. Парламентские выборы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

М. Лебединский напомнил, что по решению ЦИК России парламентские выборы (федеральные и региональные) пройдут в течение трех дней – 17, 18 и 19 сентября. Такое решение продиктовано необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологической безопасности и создания удобства для волеизъявления граждан.

Выборы депутатов Госдумы и депутатов областного парламента пройдут по пропорционально-мажоритарной избирательной системе. Так, 225 депутатов Госдумы избираются по федеральному избирательному округу, 225 – по одномандатным избирательным округам. На выборах депутатов областного парламента 25 депутатов избирается по общеобластному избирательному округу, 25 – по одномандатным избирательным округам.

На выборах депутатов ГосДумы в Ленинградской области образовано три одномандатных округа:

- Всеволожский одномандатный избирательный округ № 111 (в округ входят Всеволожский, Выборгский, Кировский, Приозерский районы);

- Кингисеппский одномандатный избирательный округ № 112 (входят Сосновоборский городской округ, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский районы, а также поселения Гатчинского муниципального района: Гатчинское и Таицкое городские поселения, Большеколпанское, Веревское, Войсковицкое, Елизаветинское, Пудостьское, Рождественское, Сяськелевское сельские поселения);

- Волховский одномандатный избирательный округ № 113 (в округ входят Бокситогорский, Волховский, Киришский, Лодейнопольский, Подпорожский, Тихвинский, Тосненский районы, поселения Гатчинского района: Вырицкое, Дружногорское, Коммунарское, Сиверское городские поселения, Кобринское, Новосветское, Пудомягское, Сусанинское сельские поселения).

На Леноблизбирком возложены полномочия трех окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Госдумы.

М. Лебединский обозначил сроки основных этапов избирательных кампаний. Так, в настоящее время стартовал этап выдвижения кандидатов, списков кандидатов. Из 32 политических партий, которые могут участвовать в выборах депутатов Государственной Думы, 14 партий имеют право участвовать в этих выборах без сбора подписей избирателей, на выборах депутатов Законодательного собрания 5 политических партий (их региональные отделения) могут не собирать подписи избирателей. В соответствии с последними изменениями избирательного законодательства также предусмотрена возможность сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов, списков кандидатов с использованием портала «Госуслуги» (на выборах депутатов регионального парламента).

На выборах депутатов ГосДумы выдвижение кандидатов, списков кандидатов осуществляется до 12 июля, на выборах депутатов областного парламента – до 26 июля. Документы для регистрации кандидата, списка кандидатов, в том числе подписи избирателей, представляются в избирательные комиссии – до 4 августа – на выборах в Госдуму, не позднее 7 августа – на выборах в ЗакСобрание области. Последний день, когда кандидаты, списки кандидатов могут быть зарегистрированы: на выборах в Госдуму – 15 августа, на выборах в ЗакСобрание – 16 августа. Предвыборная агитация в средствах массовой информации в соответствии с законом начнется 21 августа. С учетом трехдневного голосования агитация завершается – в ноль часов 17 сентября.

Одно из нововведений этих выборов – проверка части подписей будет осуществляться с использованием нового специального программно-технического комплекса с применением обучаемых нейросетевых моделей и интеллектуальных алгоритмов.

В Ленинградской области в настоящее время 993 участковых избирательных комиссии. По словам главы Леноблизбиркома планируется образовать еще 20 временных УИК – на предприятиях с непрерывным циклом работы, больницах, воинских частях. Таким образом, итого для организации и проведения голосования в регионе будут созданы 1013 участковых избирательных комиссий (подавляющее большинство помещений для голосования в Ленинградской области расположены в учреждениях образования и культуры).

В ходе этих выборов будет применяться зарекомендовавший себя на протяжении нескольких электоральных циклов и весьма востребованный избирателями механизм «Мобильный избиратель». Благодаря «Мобильному избирателю» любой гражданин может подать заявление в территориальной или участковой избирательной комиссии, в МФЦ или на портале Госуслуг, и проголосовать на любом удобном для него участке для голосования (то есть не по месту регистрации, а по месту нахождения). Подача заявлений возможна со 2 августа по 13 сентября – в ТИК, МФЦ и через портал «Госуслуги», с 8 по 13 сентября заявление можно будет подать еще и в любой участковой избирательной комиссии.

Председатель Леноблизбиркома также рассказал о последних изменениях избирательного законодательства, о размерах и порядке формирования избирательных фондов кандидатов, партий.

М. Лебединский подчеркнул, что в целях санитарно-эпидемиологической безопасности все члены участковых комиссий, избиратели будут обеспечены необходимыми средствами индивидуальной защиты.

Комплексы обработки избирательных бюллетеней будут применяться для голосования на 185 избирательных участках. Средства видеонаблюдения в Ленинградской области будут установлены на всех избирательных участках (кроме тех, где избиратели временно пребывают – больницы, СИЗО и т.д.). На половине избирательных участков по решению ЦИК планируется организовать видеонаблюдение с трансляцией в Интернет.

В этом году Леноблизбиркомом проводится масштабное обновление штата технологического оборудования, будут закуплены почти 600 кабин для голосования, более 1500 переносных ящиков для голосования, более 100 стационарных ящиков для голосования.

В единый день голосования в Ленинградской области также состоятся очередные, досрочные, повторные, дополнительные выборы депутатов советов депутатов 18-ти муниципальных образований Волховского, Всеволожского, Выборгского, Гатчинского (в г. Коммунаре), Кингисеппского, Кировского, Ломоносовского, Приозерского, Сланцевского районов Ленинградской области (всего замещается 94 мандата), а также выборы главы Новодевяткинского сельского поселения Всеволожского района. Назначение этих выборов состоится в период с 25 июня по 9 июля 2021 года.

Виктория Полякова,

пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области