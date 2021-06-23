Собака в помощь гатчинским полицейским

Вольер на территории УМВД рассчитан на четыре собаки.
Все они выходцы из разных питомников, где выращивают служебных собак. Щенки
проходят отбор на профпригодность – с помощью тестов проверяется реакция собаки
на громкие звуки, на скопление народа и т.д.
Полицейские-кинологи, как только получают своего
щенка, отправляются на обучение во Всеволожский район, в Янино – в Центр
кинологической службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области. И только после этого собака вместе с хозяином приступает к несению
службы. Сами полицейские-кинологи тоже проходят обучение. В России только две
школы служебных кинологов: в Ростове-на-Дону и в Егорьевске в Подмосковье.
Форсаж, 2016 года рождения – самая первая собака в
Гатчинской полиции, почти ветеран службы. С ним работает прапорщик полиции
Алексей Кивелев. С них и началось возрождение кинологов в гатчинских органах
внутренних дел. Форсаж натаскан на поиск взрывчатки: тротила, пластида,
селитры, гексогена и пр.
Полицейский-кинолог старший сержант полиции Филипп Рекитянский
работает с овчаркой по кличке Эстель, ее полное имя – труднопроизносимое, а в
миру все зовут ее Шипа. Шипа натаскана на наркотики. Она некрупная, юркая, и
никакие наркотические и психотропные вещества от нее не спрячешь. Шипа находит
все: марихуану, амфетамин, гашиш, героин, метадон, мефедрон и т.д. Как говорят
кинологи, наркотики искать легче, чем взрывчатку – запахи более характерные. Не
мешают сопутствующие и похожие «технические» запахи.
Почему на службе только немецкие овчарки? По словам их
хозяев, эта порода давно зарекомендовала себя с лучшей стороны: собаки легко
обучаемые, выносливые. Поэтому они встречаются среди служебных собак чаще
других. Но, например, в подразделении Главка есть доберман, бельгийские
овчарки, по части нюха не уступают охотничьи – ягдтерьеры.
Служебные собаки каждый год проходят аттестацию в
Центре кинологической службы в Янино. Форсаж ездит в Центр три раза в год,
потому что проходит аттестацию ФСБ и ФСО. К собакам, ищущим взрывчатку, более
строгие требования, есть и доплата за опасность – работу со взрывчатыми
веществами и устройствами. Эти собаки участвуют во всех мероприятиях
всероссийского и международного масштаба в Петербурге. Не успел закончиться
форум, как начался чемпионат по футболу, и Форсаж вместе с хозяином снова
отправляется в регулярные командировки. В этой работе Форсажу помогает Лолита
со своей хозяйкой – полицейским-кинологом старшим сержантом полиции Екатериной
Миляевой.
- Проблема кинологии в том, что к этой работе
недостаточно серьезно относятся, – говорит Филипп Рекитянский. – А собаки на
многое способны. Наши овчарки постоянно помогают раскрывать преступления. В
Тайцах Форсаж во время обыска нашел целый арсенал. Вместе с сотрудниками
управления наркоконтроля мы ездили на станцию Лигово на обыск в цыганском доме
– Шипа нашла под ванной большой мешок метадона.
Но прежде, чем пускать собаку на обыск, мы сначала
сами все осматриваем. Чтобы не было крысиного яда, домашних животных – наши
собаки не очень лояльны к кошкам. Сейчас им тяжело в такую жару. На футболе
Форсаж 15 минут работает, полчаса отдыхает. Вообще собака должна 40 минут
работать – два часа отдыхать.
- Собаки премию получают – в мясном
эквиваленте?
- Нет. Они на балансе, и им положен корм. От себя
лично мы их угощаем, опера косточки дают, гатчинская администрация помогает,
следственный комитет. Мы со всеми службами сотрудничаем. Только что закончилась
операция «Армия против наркотиков»: мы ездили по всем воинским частям,
проводили профилактический осмотр казарм.
- Ваши овчарки обучены задерживать
преступников?
- Они натасканы на задержание. Применять пока не
приходилось, но мы периодически тренируемся, и они могут задержать
правонарушителя. Это собаки профильные, их основная задача – искать, а не
охранять общественный порядок. Но по команде они могут и разоружить
преступника.
…Для охраны и конвоя у гатчинской полиции есть Таймыр,
но и у него тоже имеется профиль: Таймыр натаскан на наркотики и проводит
досмотр передач задержанным.
Полицейские-кинологи участвуют в конкурсах. У Алексея
Кивелева и Форсажа есть дипломы и медали. Например, за I место в конкурсе
«Лохматые старты» в Центре кинологической службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области, диплом за участие в соревнованиях между
специалистами-кинологами по поиску взрывчатых веществ.
Несмотря на профессиональное несение службы и
дежурства, вольер – не постоянное место жительства овчарок: с одобрения
руководства полицейские-кинологи забирают их домой, поэтому собаки – вполне
домашние, социализированные. Для законопослушных граждан – безобидные.