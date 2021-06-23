Собака в помощь гатчинским полицейским

Вольер на территории УМВД рассчитан на четыре собаки. Все они выходцы из разных питомников, где выращивают служебных собак. Щенки проходят отбор на профпригодность – с помощью тестов проверяется реакция собаки на громкие звуки, на скопление народа и т.д.

Полицейские-кинологи, как только получают своего щенка, отправляются на обучение во Всеволожский район, в Янино – в Центр кинологической службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. И только после этого собака вместе с хозяином приступает к несению службы. Сами полицейские-кинологи тоже проходят обучение. В России только две школы служебных кинологов: в Ростове-на-Дону и в Егорьевске в Подмосковье.

Форсаж, 2016 года рождения – самая первая собака в Гатчинской полиции, почти ветеран службы. С ним работает прапорщик полиции Алексей Кивелев. С них и началось возрождение кинологов в гатчинских органах внутренних дел. Форсаж натаскан на поиск взрывчатки: тротила, пластида, селитры, гексогена и пр.

Полицейский-кинолог старший сержант полиции Филипп Рекитянский работает с овчаркой по кличке Эстель, ее полное имя – труднопроизносимое, а в миру все зовут ее Шипа. Шипа натаскана на наркотики. Она некрупная, юркая, и никакие наркотические и психотропные вещества от нее не спрячешь. Шипа находит все: марихуану, амфетамин, гашиш, героин, метадон, мефедрон и т.д. Как говорят кинологи, наркотики искать легче, чем взрывчатку – запахи более характерные. Не мешают сопутствующие и похожие «технические» запахи.

Почему на службе только немецкие овчарки? По словам их хозяев, эта порода давно зарекомендовала себя с лучшей стороны: собаки легко обучаемые, выносливые. Поэтому они встречаются среди служебных собак чаще других. Но, например, в подразделении Главка есть доберман, бельгийские овчарки, по части нюха не уступают охотничьи – ягдтерьеры.

Служебные собаки каждый год проходят аттестацию в Центре кинологической службы в Янино. Форсаж ездит в Центр три раза в год, потому что проходит аттестацию ФСБ и ФСО. К собакам, ищущим взрывчатку, более строгие требования, есть и доплата за опасность – работу со взрывчатыми веществами и устройствами. Эти собаки участвуют во всех мероприятиях всероссийского и международного масштаба в Петербурге. Не успел закончиться форум, как начался чемпионат по футболу, и Форсаж вместе с хозяином снова отправляется в регулярные командировки. В этой работе Форсажу помогает Лолита со своей хозяйкой – полицейским-кинологом старшим сержантом полиции Екатериной Миляевой.

- Проблема кинологии в том, что к этой работе недостаточно серьезно относятся, – говорит Филипп Рекитянский. – А собаки на многое способны. Наши овчарки постоянно помогают раскрывать преступления. В Тайцах Форсаж во время обыска нашел целый арсенал. Вместе с сотрудниками управления наркоконтроля мы ездили на станцию Лигово на обыск в цыганском доме – Шипа нашла под ванной большой мешок метадона.

Но прежде, чем пускать собаку на обыск, мы сначала сами все осматриваем. Чтобы не было крысиного яда, домашних животных – наши собаки не очень лояльны к кошкам. Сейчас им тяжело в такую жару. На футболе Форсаж 15 минут работает, полчаса отдыхает. Вообще собака должна 40 минут работать – два часа отдыхать.

- Собаки премию получают – в мясном эквиваленте?

- Нет. Они на балансе, и им положен корм. От себя лично мы их угощаем, опера косточки дают, гатчинская администрация помогает, следственный комитет. Мы со всеми службами сотрудничаем. Только что закончилась операция «Армия против наркотиков»: мы ездили по всем воинским частям, проводили профилактический осмотр казарм.

- Ваши овчарки обучены задерживать преступников?

- Они натасканы на задержание. Применять пока не приходилось, но мы периодически тренируемся, и они могут задержать правонарушителя. Это собаки профильные, их основная задача – искать, а не охранять общественный порядок. Но по команде они могут и разоружить преступника.

…Для охраны и конвоя у гатчинской полиции есть Таймыр, но и у него тоже имеется профиль: Таймыр натаскан на наркотики и проводит досмотр передач задержанным.

Полицейские-кинологи участвуют в конкурсах. У Алексея Кивелева и Форсажа есть дипломы и медали. Например, за I место в конкурсе «Лохматые старты» в Центре кинологической службы ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, диплом за участие в соревнованиях между специалистами-кинологами по поиску взрывчатых веществ.

Несмотря на профессиональное несение службы и дежурства, вольер – не постоянное место жительства овчарок: с одобрения руководства полицейские-кинологи забирают их домой, поэтому собаки – вполне домашние, социализированные. Для законопослушных граждан – безобидные.



