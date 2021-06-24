Новый экомаршрут создадут в Гвардейском под Выборгом

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Создавать и продвигать туристический бренд и популяризировать культурное наследие Выборга - такую задачу ставит перед собой Северо-Западный центр развития социокультурных проектов «Культурный код». В мае организация получила грант областного комитета культуры и туризма на создание иммерсивного экологического маршрута в посёлке Гвардейское. Маршрут «Карисалми» (Рифовый пролив) будет проходить в районе озера Большое Лесное. Мы поговорили с руководителем «Культурного кода» Анжеликой Проничевой, и она рассказала об особенностях и преимуществах нового туристического объекта.
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