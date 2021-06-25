Росстат показал главного героя 2021 года

Двести лет назад – 25 июня 1811 года – в России начал работу государственный орган, занимающийся статистическими исследованиями. За прошедшие годы статистика доказала свою эффективность для госуправления, планирования и прогнозирования. С недавнего времени эта дата стала профессиональным праздником – Днем работников статистики России. Благодаря ежедневному кропотливому труду 20 тысяч сотрудников территориальных органов госстатистики мы можем знать, чем живет и как меняется наша страна.

Цифровизация изменила подходы к организации переписи населения, но специалисты, знающие все тонкости ее проведения и умеющие общаться, остаются важным элементом системы сбора данных, уверен заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

«В этом году любой житель России сможет самостоятельно заполнить электронные переписные листы на портале Госуслуг. Однако есть люди, прежде всего старшего поколения, которые захотят пообщаться с представителем переписи вживую. Переписчик разъяснит возникающие вопросы, сориентирует в бланках переписи», – отметил он.

Короткий ролик не может в полной степени отразить тот огромный вклад, который внесет каждый переписчик в успешное проведение переписи, однако позволяет посмотреть на это событие глазами его рядового участника, считает Павел Смелов.

Итак, кто же он, переписчик 2021? Это молодой человек, он вежлив, деликатен и неизменно доброжелателен. Его самообладанию и выдержке могли бы позавидовать лучшие дипломаты мира. По сюжету в первый рабочий день переписчик сталкивается с рядом сложных ситуаций, выход из которых ему предстоит найти.

Наблюдая за приключениями переписчика, можно запомнить детали его внешнего вида и экипировки: накидку со светоотражающими элементами и логотипом переписи, шарф с фирменной символикой, портфель с надписью «Росстат». В отличие от предшественников, переписчик 2021 года будет заносить собранные сведения не на традиционные бумажные переписные листы, а в планшетный компьютер.

«Если в 2020 году героем был курьер, который помогал людям в год неопределённости. Героем же 2021 становится переписчик и мы с вами тоже. Данные переписи помогут построить будущее. Это очень символично. Мы переходим к пониманию, что важно вносить вклад в перспективы для себя и своих детей даже в очень новых обстоятельствах — от этого зависит завтрашний день», — комментирует выход ролика Ксения Трифонова, вице-президент РАСО (Российская ассоциация по связям с общественностью).

Идею ролика разработали в агентстве Heads’made, а снял его режиссер Роман Ким. Главные роли исполнили актеры Денис Котов и Ксения Суркова. Аудиотрек специально для видео подготовила команда музыкальной лаборатории Sync Lab. Песня не посвящена переписи напрямую, но подчеркивает простую, но важную мысль: каждый ее участник – супергерой, и наше общее будущее зависит от поступков каждого.

Ссылка на ролик: https://www.youtube.com/watch?v=C1UrPtrMYzg