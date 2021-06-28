Гатчинский ПНИ: жизнь продолжается

Гатчинский ПНИ имеет обширную территорию, которая постоянно облагораживается. Об этом трудно судить извне, особенно глядя на серый бетонный забор, за которым скрываются корпуса. Но взгляд изнутри всё меняет. От проходной к главному корпусу интерната ведёт ухоженная аллея, по обе стороны которой раскинулся не менее ухоженный яблоневый сад. По оси аллеи тянутся стройные туи, придающие этому месту чуть ли южный, санаторный вид. Удобные скамейки, беседки, роскошные клумбы, аккуратные асфальтовые дорожки и лужайки вокруг корпусов — трудно представить, сколько труда, в том числе и самих проживающих, было вложено в расчистку запущенных прежде земель интерната и сотворение всей этой красоты.

Вот и сейчас, радуясь теплому летнему дню, жильцы интерната вышли на свежий воздух - не только для того, чтобы прогуляться, но и чтобы поработать на клумбах и своих личных «участках». Наверное поэтому, посещение интерната вызывает смешанные чувства: кажется, что время здесь идёт по-своему, и мир давно уже сложился свой, особенный.

Как удаётся противостоять этому миру бурям, бушующим вокруг, особенно сейчас, в пору грандиозных потрясений, созданных пандемией?

Работа в особом режиме

- В связи с эпидемической ситуацией, начиная с марта 2020 года наш интернат почти постоянно находится в изолированном положении, - говорит директор ПНИ Юлия Гусак. - Коронавирусной инфекцией болели все - и сотрудники, и проживающие, и учреждение было закрыто.

Юлия Львовна Гусак возглавляет Гатчинский психоневрологический интернат с августа 2020 года. С собой она принесла огромный жизненный и профессиональный опыт - и как врач высшей категории, и как руководитель учреждений социальной сферы, в частности первого в Санкт-Петербурге центра социальной реабилитации инвалидов в Пушкине.

Гатчинский ПНИ под своё руководство Юлия Львовна приняла в сложнейший период его жизни — на пике изоляции в связи с эпидемией. Острая ситуация с заболеваемостью на тот момент миновала, но учреждение еще было закрыто.

- С разрешения Роспотребнадзора мы попытались открыться, но совсем ненадолго: осенью снова начался рост заболеваемости и в стране, и в Ленинградской области, - говорит Юлия Львовна. - И вот, с 26 октября, мы снова находимся в обсервации и в особом режиме работы. Он предполагает двухнедельную сменную работу персонала, который непосредственно осуществляет обслуживание проживающих в каждом отделении. В каждую смену входят старшие медицинские сестры и другие сотрудники, которые в течение двух недель находятся вместе с проживающими. Затем вместо них на две недели заступает другая смена. Перед этим для каждого работника проводятся обязательные ПЦР-исследования.

В таком же режиме могут, по их добровольному согласию, работать воспитатели, социальные работники, кастелянши. Нельзя забывать, что у всех наших сотрудников есть семьи — у кого-то маленькие дети, у кого-то пожилые родители, и люди сами принимают решение по поводу работы в особом режиме. С теми, кто согласен работать в обсервации по сменному графику, заключено дополнительное соглашение к трудовому договору. Таким сотрудникам по федеральному законодательству фондом социального страхования производится дополнительная выплата за особые условия работы.

К сожалению, состав одной трудовой смены в ПНИ почти вдвое меньше, чем обычно, то есть и нагрузка для сотрудников увеличена практически вдвое. Они работают в режиме внутреннего совместительства. Но, не смотря на все это, свою работу выполняют, обеспечивая функционирование отделения и все необходимые услуги для проживающих.

- Конечно, это накладывает определенный отпечаток на жизнь всех наших сотрудников, - говорит Юлия Львовна. - Все это длится уже больше года, и люди очень устали. Устали и сотрудники, и проживающие. Устали все — и физически, и морально, и психологически. Как только появится хотя бы малейшая возможность выйти из этого режима, мы обязательно это сделаем.

Жизнь в изоляции

Уже больше года все проживающие Гатчинского ПНИ, которые прежде выходили за его стены, не могут этого сделать.

- Конечно, наши подопечные тяжело переживают сложившуюся ситуацию, - говорит Юлия Гусак. - Наша основная задача — сохранить их жизнь и здоровье. Медицинское обслуживание и все жизненно необходимые услуги для проживающих продолжают осуществляться в полном объёме. И сотрудники, и почти все проживающие, кроме тех, у кого есть противопоказания к прививке, вакцинированы от коронавирусной инфекции.

Сейчас в Гатчинском ПНИ проживает 381 человек. В условиях обсервации все четыре отделения интерната изолированы друг от друга, и в каждом из них проходит своя жизнь.

- Не будем забывать, что для наших подопечных интернат — постоянный дом, место их жительства, и мы продолжаем делать все, чтобы люди чувствовали себя как дома, - говорит Юлия Львовна. - Насколько это возможно, мы пытаемся сгладить условия вынужденной изоляции и организовать их досуг.

Работу со своими подопечными по мере возможностей продолжают воспитатели. Люди продолжают заниматься своими любимыми хобби, отмечают праздники, проводят «внутренние» мероприятия.

Культорганизатор ПНИ Екатерина Трофимова - очень творческий и активный человек, буквально фонтанирующий идеями организации всевозможных мероприятий для своих подопечных. Однако сейчас общение с ними вынужденно проходит на социальной дистанции.

- Мы можем встречаться на улице, соблюдая все меры предосторожности, - говорит Екатерина. - Конечно, все наши социальные работники очень загружены. Мы стараемся выполнять все личные просьбы проживающих — от поддержки их хобби до покупки продуктов и каких-то нужных вещей.

Пока мы идем с Екатериной по двору интерната, нас обступают его постоянные жильцы. Они буквально засыпают Екатерину вопросами, но заметно, что они просто рады её появлению во дворе и стараются использовать каждую минуту этой незапланированной встречи...

Связь с внешним миром

Связь с внешним миром проживающим помогают осуществлять социальные работники и работающий посменно персонал.

- Мы продолжаем поддерживать связь с нашими волонтерскими организациями, - говорит Юлия Гусак. - Строим новые совместные проекты, планируем, как мы будем жить, когда закончится вся эта беда.

Не оставляют ПНИ его старые добрые друзья — волонтёры благотворительного фонда «Благо Дари». Для проживающих в интернате фонд собирает и передает материалы для творчества и рукоделия, книги, настольные игры. Рукодельницы благотворительного проекта «Гатчинская Хурма» к холодам связали и передали в интернат тёплые шали — для женщин, имеющих статус детей войны. Весной в интернат передали саженцы растений гатчинские красавицы — участницы конкурса «Миссис Гатчина».

- Проживающие очень ценят информацию извне и радуются любой возможности узнать что-то новое, - говорит Екатерина Трофимова. - В рамках благотворительной программы «Дерево добра» мы сотрудничаем с Гатчинским почтамтом, который оформил подписку для наших проживающих. Наши подопечные совершенно бесплатно получают всевозможные издания, книги, раскраски. Мы искренне благодарны за такую возможность.

Средства индивидуальной защиты и медикаменты собрал для проживающих благотворительный фонд помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость».

- Осенью наши друзья из этого фонда передали нам четыре планшета, которые мы решили использовать для видеосвязи проживающих с родственниками и друзьями, - говорит Юлия Гусак. - Не все пока идет гладко с видеосвязью из-за большой загруженности персонала. Но механизм отрабатывается. На сайте ПНИ и на нашей страничке ВКонтакте выложены часы видеосвязи, когда можно пообщаться с близкими. К тому же, у многих проживающих есть компьютеры со свободным доступом к интернету. Они у нас — продвинутые пользователи и часто совершают покупки по интернету.

Кстати, и сами проживающие ПНИ с радостью выступают в роли волонтёров. Не так давно рукодельницы интерната связали шапочки для детей из социальной группы центра «Дарина» и для детского онкологического центра в поселке Песочный.

Будущие животноводы ждут конца изоляции

В течение многих лет Гатчинский ПНИ активно сотрудничает с Всеволожским мультицентром социальной интеграции инвалидов. Перед эпидемией из проживающих интерната была сформирована целая группа для обучения животноводческой специальности. Учебный класс был открыт на базе фермерского хозяйства «Муслим» в Гатчинском районе. Осенью прошлого года гатчинская группа прошла там теоретическую часть курса, но занятия пришлось прекратить в связи с полным закрытием интерната. Будущие животноводы из ПНИ с нетерпением ждут возобновления обучения.

- Мы учились там около месяца, слушали лекции, работали с животными, ухаживали за коровами, - говорит Юрий. - А сейчас повторяем пройденное и нетерпением ждём продолжения занятий...

- Мы любим животных, - говорит Мария. - У меня у самой дома киса живет...

- Я с пятнадцати лет в животноводстве, - говорит Светлана. - Доить корову меня научила бабушка.

После обучения и практики будущих животноводов могут взять на работу фермерские хозяйства, заключив с ними трудовой договор. А пока люди не хотят сидеть без дела. Мария, например, занимается алмазной вышивкой, Юрий помогает в прачечной развозить белье.

Неудивительно, что сейчас главный вопрос, который задают проживающие при встрече с сотрудниками, один: когда откроется интернат?

Интернат обновляется

Несмотря ни на что, жизнь в интернате продолжается.

- Сейчас у нас проходит большой ремонт, который мы начали в сентябре прошлого года, - говорит Юлия Гусак. - Завершается полный ремонт первого этажа главного корпуса, актового зала и бани-прачечной. Попутно мы выделили отдельное помещение для тренажерного зала. Также планируем обустроить мастерскую декоративно-прикладного творчества в библиотеке, компьютерный класс. Ещё одно помещение хотим использовать для реализации индивидуальных программ реабилитации инвалидов и предоставления расширенных социальных услуг.

К сожалению, чтобы не переводить на время ремонта проживающих в другие учреждения, подвергая их опасности и создавая условия для стресса, нам пришлось уплотняться. Но в интересах всех нас, чтобы ремонт был поскорее закончен, и люди смогли жить и работать в чистых, достойных помещениях, чтобы им были доступны все услуги и в физическом, и в информационном плане.

Простоквашино

Весна и лето — долгожданная пора для проживающих, ведь снова можно заняться своими личными участками, которые тут и там разбросаны по территории интерната. Но есть на территории ПНИ особенное местечко. Это целое маленькое царство, любовно оборудованное руками проживающих в ПНИ женщин — беседка, клумбы, крошечный прудик, огород, цветник...

- Мы начали благоустраивать это место с 2003 года, - говорит Ольга Релина. - Создали все это за пять лет. Сооружали из всего, что попадётся под руку. Мы хотели, чтобы у нас было такое место, чтобы можно было сюда прийти, пообщаться, отдохнуть, отпраздновать день рождения. Мы называем этот уголок Простоквашино. Коровы вот только здесь не хватает...

Кстати, Ольга Релина уже не живет в интернате. Пройдя профессиональное обучение во Всеволожском мультицентре, она получила собственное жилье в Гатчине по социальной программе «Дорога к дому». Как призналась Ольга, она счастлива, что у неё теперь есть собственная квартира и собственная жизнь. И всё же связь с интернатом она не теряет, устроившись сюда на работу газонокосильщиком.

- Конечно, своё жилье намного лучше, - говорит она. - Но... Куда я без них-то, я столько лет прожила здесь. Я поэтому здесь и осталась работать...



