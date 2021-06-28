Клуб «Сиверский» – победитель Открытого Кубка Гатчины

В соревновании приняли участие шесть коллективов. Уверенными лидерами своих групп стали женский футбольный клуб «Сиверский» и команда «Союз», что дало им право автоматического выхода в полуфинал.

В четвертьфинальных парах ЖФК «Феникс» (Санкт-Петербург) переиграл самых юных футболисток из СШОР «Ника», а Молодежная сборная Гатчинского района была сильнее Районной ДЮСШ.

В матчах 1\2 финала ЖФК «Сиверский» очень уверенно обыграл «Сборную Гатчинского района», а команда «Союз» оказалась сильнее «Феникса». В «бронзовом» матче «Сборная Гатчинского района», забив гол в середине первого тайма, удержала преимущество над «Фениксом».

Финальный матч стал украшением Открытого Кубка города Гатчины. ЖФК «Сиверский» дважды выходили вперед и дважды «Союз» сравнивал счет. В итоге дело дошло до серии послематчевых пенальти, которые обе команды категорически не хотели реализовать. Но один решающий удар был забит игроком ЖФК «Сиверский», что позволило им поднять долгожданный кубок за первое место, с третьей попытки участия в этом соревновании.

Организаторы также определили лучших игроков в своих амплуа:

- Лучший вратарь – Екатерина Климчук («Союз»).

- Лучший защитник – София Хангану («Сборная Гатчинского района»).

- Лучший нападающий – Екатерина Леонова (ЖФК «Сиверский»).

- Лучший тренер – Диана Николаева (ЖФК «Сиверский»).