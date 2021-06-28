Представитель Ленинградской области победил в грантовом конкурсе на «Тавриде»

Представитель Ленинградской области победил в грантовом конкурсе на «Тавриде»

27 июня в Крыму подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного заезда арт-кластера «Таврида» – «Новые Русские сезоны». В числе призеров Александр Товаров из Ленинградской области. На конкурсе он представил проект «Межрегиональный студенческий кубок «Финальный рывок» и выиграл 1 миллион 200 тысяч рублей на его реализацию.

Рубрики : Молодежь     28 Jun 2021

«Подать заявку на участие в Кубке сможет студенческая команда из любой точки России, мы выберем 15 лучших. Во время подготовки к Кубку студенты будут работать с редакторами и режиссером телевизионных лиг, выступят на сцене Дома КВН в Москве и поборются за главный приз – путевку на Международный фестиваль команд КВН «КиВиН–2022» в городе Сочи», – рассказывает Александр.

Всего в рамках образовательного заезда на публичных защитах Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей», было представлено 24 проекта. Экспертная комиссия конкурса рекомендовала к присуждению грантовых средств семь проектов на общую сумму 4 миллиона 835 тысяч рублей.

 

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