Представитель Ленинградской области победил в грантовом конкурсе на «Тавриде»

«Подать заявку на
участие в Кубке сможет студенческая команда из любой точки России, мы выберем
15 лучших. Во время подготовки к Кубку студенты будут работать с редакторами и
режиссером телевизионных лиг, выступят на сцене Дома КВН в Москве и поборются
за главный приз – путевку на Международный фестиваль команд КВН «КиВиН–2022» в
городе Сочи», – рассказывает Александр.
Всего в рамках
образовательного заезда на публичных защитах Всероссийского конкурса молодежных
проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит
в платформу «Россия – страна возможностей», было представлено 24 проекта.
Экспертная комиссия конкурса рекомендовала к присуждению грантовых средств семь
проектов на общую сумму 4 миллиона 835 тысяч рублей.