Представитель Ленинградской области победил в грантовом конкурсе на «Тавриде»

«Подать заявку на участие в Кубке сможет студенческая команда из любой точки России, мы выберем 15 лучших. Во время подготовки к Кубку студенты будут работать с редакторами и режиссером телевизионных лиг, выступят на сцене Дома КВН в Москве и поборются за главный приз – путевку на Международный фестиваль команд КВН «КиВиН–2022» в городе Сочи», – рассказывает Александр.

Всего в рамках образовательного заезда на публичных защитах Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей», было представлено 24 проекта. Экспертная комиссия конкурса рекомендовала к присуждению грантовых средств семь проектов на общую сумму 4 миллиона 835 тысяч рублей.