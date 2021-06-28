Стартовал приём заявок на софинансирование оснащения контейнерных площадок в поселениях

В бюджете уже предусмотрено 64 млн рублей на эти цели.
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Запросы от администраций муниципальных образований ждет профильный комитет: они должны сообщить, сколько в этом году контейнерных пло-щадок в поселениях необходимо оснастить новыми мусорными баками для придомового сбора твердых бытовых отходов.
В бюджете уже предусмотрено 64 млн рублей на эти цели.
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