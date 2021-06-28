Стартовал приём заявок на софинансирование оснащения контейнерных площадок в поселениях

В бюджете уже предусмотрено 64 млн рублей на эти цели.

После подачи заявок будет проведен конкурсный отбор, задача муниципальных образований – направить заявки с приложенными документами до 5 июля. Перечень документов можно найти по ссылке: waste.lenobl.ru.

Чтобы поставить контейнеры, необходимо предварительно создать благоустроенную площадку в соответствии с нормами СанПин. Устройство площадок относится к полномочиям органов местного самоуправления. Зачастую реальные условия накладывают корректировки на рекомендованные нормативными актами параметры.

Создание специальных площадок и оснащение контейнерами – часть централизованной работы региона по оптимизации системы обращения с отходами в Ленинградской области.