Стартовал приём заявок на софинансирование оснащения контейнерных площадок в поселениях

Стартовал приём заявок на софинансирование оснащения контейнерных площадок в поселениях

Запросы от администраций муниципальных образований ждет профильный комитет: они должны сообщить, сколько в этом году контейнерных пло-щадок в поселениях необходимо оснастить новыми мусорными баками для придомового сбора твердых бытовых отходов.

Рубрики : ЖКХ     28 Jun 2021

В бюджете уже предусмотрено 64 млн рублей на эти цели.

 После подачи заявок будет проведен конкурсный отбор, задача муниципальных образований – направить заявки с приложенными документами до 5 июля. Перечень документов можно найти по ссылке: waste.lenobl.ru.

 Чтобы поставить контейнеры, необходимо предварительно создать благоустроенную площадку в соответствии с нормами СанПин. Устройство площадок относится к полномочиям органов местного самоуправления.  Зачастую реальные условия накладывают корректировки на рекомендованные нормативными актами параметры.

 Создание специальных площадок и оснащение контейнерами – часть централизованной работы региона по оптимизации системы обращения с отходами в Ленинградской области.

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