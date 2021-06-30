Предприниматели Лодейного Поля получили поддержку

Заявки на конкурс подали три человека, они и пришли на заседание конкурсной комиссии, которое прошло в бизнес-инкубаторе фонда «Содействие». Вел заседание заместитель главы администрации по экономике и имущественным отношениям Игорь Ковалев. Он рассказал, что на реализацию этого мероприятия предусмотрено финансирование в сумме 2 миллиона 789 тысяч рублей, в том числе 2 миллиона 489 тысяч - средства областного бюджета, остальные –местного.

В конкурсном отборе участвовало три человека, которые прошли обучение по программе «Успешный предприниматель», составили бизнес-планы и представили их членам комиссии. Каждый из заявителей подготовил презентацию своего бизнес-проекта и дал пояснения нему.

Первым свой проект по предоставлению клининговых услуг презентовал Дмитрий Бондарев. Его проект предполагает предоставление услуг по уборке помещений, мытью окон, чистке мебели и ковров. Дмитрий уже приобрел профессиональное моющее оборудование и химические средства и начал работать на территории Лодейнопольского района и соседних районов. Он придумал название для своей компании - Bondarcleen, нашел клиентов и приступил к работе. Он признается, что даже не ожидал, насколько востребованы будут эти услуги у населения. Пока он оказывает их сам, но Дмитрий планирует открыть еще три рабочих места и найти людей, которые хотят работать и развиваться.

Николай Вершинин также подал заявку на финансирование его бизнеса по прокату мототехники. В его арсенале уже есть внедорожный мотоцикл и питбайки, для дальнейшего развития этого бизнеса нужны еще два мотоцикла и два комплекта экипировки. Услуги по прокату востребованы среди туристов, приезжающих в Старую Слободу, для управления этой техникой не нужны специальные права, техника является спортинвентарем, поэтому ездить на ней могут даже подростки. Николай представил бизнес-план с экономическим обоснованием и временем окупаемости проекта.

Еще один проект представила Мария Герасимова. Ее семья занимается производством мебели, а для того, чтобы расширить возможности семейного бизнеса, Мария подготовила проект по нарезке стекол и зеркал. Девушка планирует сама заниматься резкой, так как имеет опыт физической работы. На предоставленную субсидию будет закуплен специальный стол, стеклорезы и другие материалы. Этот вид услуг востребован как среди частных лиц, так и на предприятиях и в организациях.

Члены комиссии выслушали всех претендентов на субсидии, задали им вопросы, а после обсуждения и выставления баллов пригласили их в зал и огласили решение о признании победителями всех участников конкурса.

Им будут предоставлены субсидии на общую сумму 1 миллион 665 тысяч 500 рублей. Игорь Ковалев поздравил начинающих предпринимателей и напомнил, что они должны соблюсти все условия конкурса и выполнять свои обязательства перед бюджетом.