«Гармония» - лауреат I степени хорового фестиваля-конкурса им. Ирины Рогановой

В мае в Санкт-Петербурге прошел XXIII Международный хоровой фестиваль-конкурс им. И.В. Рогановой «Радуга». Учредитель фестиваля – Ассоциация дирижёров детских и молодёжных хоров Северо-Западного региона, при поддержке комитета по культуре Ленинградской области, Дома народного творчества и государственной академическая капеллы Санкт-Петербурга.

Ассоциация дирижёров детских и молодёжных хоров Северо-Запада организовала необыкновенный хоровой праздник, на котором выступили самые интересные хоровые коллективы, был представлен самый разнообразный репертуар. Высокий профессионализм, мастерство дирижеров и слаженность исполнения доставили подлинную радость зрителям, конкурсантам и жюри.

Конкурс проходил в разных номинациях, среди которых были и смешанные, и однородные, и камерные хоры, и вокальные ансамбли. Для каждой категории были свои репертуарные требования. В конкурсе участвовали детские, молодежные и любительские взрослые хоровые коллективы. Каждый коллектив участвовал в конкурсном прослушивании в Большом зале петербургской капеллы, в фестивальных концертах в Александро-Невской Лавре, Петрикирхе, Яани-кирик, в семинаре и мастер-классах членов жюри и ведущих специалистов хорового искусства.

Высокопрофессиональное жюри в составе ведущих хоровых специалистов и дирижёров оценивало выступления по 100-балльной системе.

По результатам фестиваля-конкурса Гран-при получил академический хор городского центра культуры и досуга им. Н. Г. Васильева из Великого Новгорода, академический хор УрФУ из Екатеринбурга, академический хор Санкт-Петербургского государственного электротехнического университета «ЛЭТИ».

В число лауреатов I степени наряду с хорами из Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Владивостока, Новгорода, Петрозаводска, Омска и Рязани вошел коллектив гатчинской молодёжной капеллы «Гармония» им. И.В. Рогановой.

Президент Ассоциации дирижёров детских и молодёжных хоров Северо-Западного региона Марина Киреева отметила, что фестиваль превзошел все ожидания как участников, так и организаторов: «После длительной самоизоляции и бесконечных онлайн-мероприятий творческие коллективы показали себя с самой лучшей стороны. Жюри отметило, что конкурса такого уровня в России еще не было».

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