«Гармония» - лауреат I степени хорового фестиваля-конкурса им. Ирины Рогановой

В мае в Санкт-Петербурге
прошел XXIII Международный хоровой фестиваль-конкурс им. И.В. Рогановой «Радуга». Учредитель
фестиваля – Ассоциация дирижёров детских и молодёжных хоров Северо-Западного
региона, при поддержке комитета по культуре Ленинградской области, Дома
народного творчества и государственной академическая капеллы Санкт-Петербурга.
Ассоциация дирижёров
детских и молодёжных хоров Северо-Запада организовала необыкновенный хоровой
праздник, на котором выступили самые интересные хоровые коллективы, был
представлен самый разнообразный репертуар. Высокий профессионализм, мастерство
дирижеров и слаженность исполнения доставили подлинную радость зрителям,
конкурсантам и жюри.
Конкурс проходил в разных
номинациях, среди которых были и смешанные, и однородные, и камерные хоры, и
вокальные ансамбли. Для каждой категории были свои репертуарные требования. В
конкурсе участвовали детские, молодежные и любительские взрослые хоровые
коллективы. Каждый коллектив участвовал в конкурсном прослушивании в Большом
зале петербургской капеллы, в фестивальных концертах в Александро-Невской Лавре,
Петрикирхе, Яани-кирик, в семинаре и мастер-классах членов жюри и ведущих
специалистов хорового искусства.
Высокопрофессиональное
жюри в составе ведущих хоровых специалистов и дирижёров оценивало выступления
по 100-балльной системе.
По результатам
фестиваля-конкурса Гран-при получил академический хор городского центра
культуры и досуга им. Н. Г. Васильева из Великого Новгорода, академический хор
УрФУ из Екатеринбурга, академический хор Санкт-Петербургского государственного
электротехнического университета «ЛЭТИ».
В число лауреатов I
степени наряду с хорами из Петербурга, Екатеринбурга, Москвы, Владивостока,
Новгорода, Петрозаводска, Омска и Рязани вошел коллектив гатчинской молодёжной
капеллы «Гармония» им. И.В. Рогановой.
Президент Ассоциации
дирижёров детских и молодёжных хоров Северо-Западного региона Марина Киреева
отметила, что фестиваль превзошел все ожидания как участников, так и
организаторов: «После длительной самоизоляции и бесконечных онлайн-мероприятий
творческие коллективы показали себя с самой лучшей стороны. Жюри отметило, что
конкурса такого уровня в России еще не было».