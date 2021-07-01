Реставрация во дворце и за его пределами

- С гордостью могу сказать, что мы, наверное, самый большой исторический комплекс, который проходит глобальную реставрацию именно сейчас, а не в советские времена, – сказал Василий Юрьевич, отвечая на вопрос о непрекращающейся реставрации во дворце и парке. – Самые большие работы идут теперь с другой стороны дворца – это работы в церкви. Мы уже дошли до иконостаса, резные золоченые детали готовы, и в этом году церковь будет закончена. А также все помещения перед ней: овальная гостиная, лестница, это целый комплекс, который сейчас закрыт для посещения, но в скором времени откроется.

В Арсенальном каре самая главная работа идет в Китайской галерее. Это огромное помещение вдоль восточной и северной части третьего этажа. В этом году будет проходить уже третий и четвертый этап реставрации, и в следующем году мы ее закончим.

Кроме того, в 2021-м мы зашли в Готическую галерею – это еще один шедевр нашего дворца на первом этаже Арсенального каре, где в нынешнем году начнутся реставрационные работы.

- Что происходит за пределами дворца?

- В парке продолжается реставрация террасы-пристани. И мы получили наконец возможность начать восстановление Большого каменного моста. В этом году будут проведены первые аварийные работы по укреплению устоя. Это очень важно, поскольку Большой каменный мост виден со стороны Арсенальных ворот, он замыкает перспективу всего озера.

Перед дворцом со стороны Красноармейского проспекта есть интересное трехэтажное здание, которое гатчинцы еще помнят как военкомат советских времен. Потом здание передали дворцу, и много лет оно стояло заколоченное – не было никакой возможности им заниматься. Сейчас мы начинаем его реставрировать, это большое достижение.

Также впервые после войны началась реставрация двора Кухонного каре. Эта территория не трогалась никогда.

И главное событие в парке – очистка Белого озера. Мы добились того, что не будет никакого складирования ила на берегах: весь выкачанный со дна состав будет складироваться прямо на озере в специальных затонах и потом вывозиться. Так что закрывать парк на время очистки, к счастью, не придется.

- В ближайших пригородах Петербурга несколько музеев закрываются из-за пандемии. Насколько антивирусные ограничения затронут Гатчинский дворец?

- Музеи федерального подчинения ориентируются на положение в Москве, а мы живем по ситуации в Петербурге и области, здесь пандемия не достигает таких масштабов. Поэтому никаких данных о закрытии дворца пока нет. Но, конечно, у нас есть ограничения по количеству групп посетителей, нет встречных потоков. И Ночь музыки, к которой мы практически уже подготовились, пришлось все-таки отменить. Ни одного крупного массового мероприятия не запланировано.

- Но выставки-то будут?

- Да, серия небольших выставок продолжается. И, так как этот год у нас объявлен Годом Павла I, все, что мы делаем, проходит под его эгидой. И главную выставку «Гатчина – город дворцовый», которая откроется 1-го октября – в день рождения императора Павла, мы посвятили ему и Гатчине. Это будет сборная выставка, в подготовке которой принимают участие все музеи Петербурга.

В Крыму в Массандровском дворце работает межмузейная выставка, посвященная Александру III. Это, можно сказать, наша выставка: там представлено 53 предмета из гатчинской коллекции, экспозиция занимает половину третьего этажа Массандровского дворца. А самое главное, что мы туда послали, – это макет Паоло Трубецкого для памятника Александру III, который сейчас стоит в Петербурге перед Мраморным дворцом на Миллионной улице, а до революции находился на Знаменской площади (теперь – площадь Восстания). Этот макет – бесценный экспонат.

Выставка в Массандровском дворце называется «Счастливы быть снова дома» – это перефразировка текста из письма Александра III, в котором он пишет о Гатчине. Массандра – место популярное, и хорошо, что множество туристов со всей России побольше узнают о Гатчине.

Подготовила Екатерина Дзюба

На фото: Гатчина. 1980-е. Руины Большого Каменного моста. Фото Юрия Прокошева