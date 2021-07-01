С июля ― новые пособия на детей

С июля ― новые пособия на детей

С 1 июля вступают в силу законы о новых выплатах беременным и одиноким родителям, которые предложил Президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Рубрики : Общество     01 Jul 2021

Согласно закону, получить ежемесячное пособие смогут женщины, которые встали на учет в первые 12 недель беременности и находятся в трудной жизненной ситуации.

Еще одна дополнительная выплата коснется одиноких родителей, которые воспитывают ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. На нее можно претендовать, если второй родитель погиб, не вписан в свидетельство о рождении, либо вписан со слов матери. Также выплату сможет получить законный представитель ребенка.

Новое пособие коснется и детей-сирот. Опекун или попечитель получат его, если ребенок не находится на полном государственном обеспечении. Выплата назначается с 8 лет и может ежегодно продлеваться по просьбе заявителя вплоть до того, как ребенку исполнится 17 лет.

Размер пособий рассчитывается после оценки нуждаемости. Выплата пособий будет осуществляться Пенсионным фондом РФ.

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