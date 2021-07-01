С июля ― новые пособия на детей

Согласно закону, получить
ежемесячное пособие смогут женщины, которые встали на учет в первые 12 недель
беременности и находятся в трудной жизненной ситуации.
Еще одна дополнительная
выплата коснется одиноких родителей, которые воспитывают ребенка в возрасте от
8 до 17 лет. На нее можно претендовать, если второй родитель погиб, не вписан в
свидетельство о рождении, либо вписан со слов матери. Также выплату сможет
получить законный представитель ребенка.
Новое пособие коснется и
детей-сирот. Опекун или попечитель получат его, если ребенок не находится на
полном государственном обеспечении. Выплата назначается с 8 лет и может
ежегодно продлеваться по просьбе заявителя вплоть до того, как ребенку
исполнится 17 лет.
Размер пособий
рассчитывается после оценки нуждаемости. Выплата пособий будет осуществляться
Пенсионным фондом РФ.