С июля ― новые пособия на детей

Согласно закону, получить ежемесячное пособие смогут женщины, которые встали на учет в первые 12 недель беременности и находятся в трудной жизненной ситуации.

Еще одна дополнительная выплата коснется одиноких родителей, которые воспитывают ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. На нее можно претендовать, если второй родитель погиб, не вписан в свидетельство о рождении, либо вписан со слов матери. Также выплату сможет получить законный представитель ребенка.

Новое пособие коснется и детей-сирот. Опекун или попечитель получат его, если ребенок не находится на полном государственном обеспечении. Выплата назначается с 8 лет и может ежегодно продлеваться по просьбе заявителя вплоть до того, как ребенку исполнится 17 лет.

Размер пособий рассчитывается после оценки нуждаемости. Выплата пособий будет осуществляться Пенсионным фондом РФ.