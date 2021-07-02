Ковид ЕГЭ не помешал: школьники 47 региона – на высоте

Председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов подчеркнул, что пандемия и дистанционное обучение 2020 года никак не повлияли на знания наших школьников. Академические результаты – такие же, как и в прошлые годы.

- Более того, мы рассматриваем этот кризис как потенциал для новых возможностей. Наращиваем технологическую составляющую, пересматриваем организацию образовательного процесса., – сказал Сергей Валентинович. – Год оказался особенно успешным. Согласно рейтингу Рособрнадзора, Ленобласть вошла в тройку лидеров в стране по качеству образования. Кроме того, мы наращиваем результаты победителей и призеров федерального этапа олимпиады школьников: в этом году среди наших ребят их значительно больше.

35 «стобалльников»

В этом году ЕГЭ сдавали почти 5,5 тысяч 11-классников. В основном, те, кто планирует поступать в вузы. По словам Сергея Тарасова, экзамен прошел слаженно, без технических сбоев и утечки информации: максимально четко в соответствии с федеральными требованиями. Результаты не отличаются от предыдущих многолетних высоких.

- Конкретные баллы мы рассматриваем как индивидуальные достижения учащихся, – заметил председатель комитета образования. И все же для особенно дотошных журналистов на пресс-конференции назвали средние баллы по самым главным предметам. Они сопоставимы с прошлогодними результатами: русский язык – 73,6 балла, математика – 59,3. Практически каждый третий выпускник Ленинградской области имеет от 81 до 100 баллов по русскому языку – это один из лучших показателей в России.

Начальник сектора государственной итоговой аттестации комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Елена Шарая также говорила о стабильных результатах ЕГЭ, включая 100-балльные. В этом году по предварительным итогам в Ленинградской области 35 «стобалльников» (но еще ожидаются результаты по биологии, иностранному языку и информатике), в том числе 14 – по русскому языку, 7 – по химии, 5 – по обществознанию, 3 – по литературе, 2 – по математике и истории и по одному по физике и географии. Есть и выпускница из Бокситогорского района, получившая 100 баллов по двум предметам.

В Гатчинском районе на 100 баллов сдали ЕГЭ три выпускницы. 100 баллов в экзамене по физике получила выпускница Гатчинской школы № 2 Таисия Семенова. С 5-го класса Таисия на углубленном уровне изучала математику и физику, в 10-11 классах посещала сессии по физике в Центре для одаренных детей «Интеллект», является неоднократным призером олимпиад муниципального и регионального этапов.

Еще одна выпускница Гатчинской школы № 2 Анастасия Шабунаева сдала экзамен на 100 баллов по русскому языку.

«Стобалльником» по русскому языку стала выпускница Сиверской гимназии Елизавета Лязева.

Явка – высокая

Также была отмечена высокая явка участников ЕГЭ. Всего участвовало 15716 человек – это 94% зарегистрировавшихся. Больше всего пришло сдавать русский язык – 4900 человек, математику – 2888, обществознание – 2178. Среди остальных предметов лидерство по-прежнему удерживают физика – 923 участника, биология – 718 и информатика – 817 участников. В этом году экзамен по информатике проходил в новом формате – задания выполнялись не письменно на бланках, а на компьютере в программах. И количество участников экзамена увеличилось по сравнению с прошлым годом.

- Новый формат экзамена по информатике привлекателен для выпускников, – говорит Елена Григорьевна. – Экзамен проходил два дня, и никаких нестандартных ситуаций и технологических срывов не было.

Популярность рабочих профессий растет

Журналисты задали вопрос: можно ли говорить об ориентации выпускников на профессиональное образование?

По словам Сергея Тарасова, половина девятиклассников сегодня поступает в средние профессиональные учебные заведения. Популярность рабочих профессий растет, как и проходной балл – средний балл аттестата. Конкурс очень большой. Количество учебных мест в менее востребованных специальностях сокращают ради увеличения других – более нужных. Кроме того, с 1 сентября прошлого года прием в учреждения среднего профобразования увеличился на 600 мест, в этом году 1-го сентября увеличится еще на 600.

Как и раньше, в 47 регионе пользуются популярностью профессии в сфере гостеприимства, гостиничного бизнеса, а также общественного питания и кондитерского производства. А с учетом пандемии и закрытых границ эта сфера развивается в области еще более активно.

ЕГЭ ничто не заменит

Напоследок Сергею Тарасову задали вопрос по поводу цифрового портфолио как альтернативы ЕГЭ: как он к этому относится?

- Электронное портфолио поможет более полно и всесторонне раскрыть личность выпускника-абитуриента, – ответил Сергей Валентинович. – Это, безусловно, движение вперед, но в качестве дополнения к ЕГЭ, а не как альтернатива. Альтернативы ЕГЭ нет.



