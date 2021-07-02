Ковид ЕГЭ не помешал: школьники 47 региона – на высоте

Председатель
комитета общего и
профессионального образования Ленинградской области Сергей Тарасов подчеркнул,
что пандемия и дистанционное обучение 2020 года никак не повлияли на знания
наших школьников. Академические результаты – такие же, как и в прошлые годы.
- Более того, мы рассматриваем этот
кризис как потенциал для новых возможностей. Наращиваем технологическую
составляющую, пересматриваем организацию образовательного процесса., – сказал
Сергей Валентинович. – Год оказался особенно успешным. Согласно рейтингу
Рособрнадзора, Ленобласть вошла в тройку лидеров в стране по качеству
образования. Кроме того, мы наращиваем результаты победителей и призеров
федерального этапа олимпиады школьников: в этом году среди наших ребят их
значительно больше.
35 «стобалльников»
В этом году ЕГЭ сдавали почти 5,5 тысяч 11-классников.
В основном, те, кто планирует поступать в вузы. По словам Сергея Тарасова,
экзамен прошел слаженно, без технических сбоев и утечки информации: максимально
четко в соответствии с федеральными требованиями. Результаты не отличаются от
предыдущих многолетних высоких.
- Конкретные баллы мы рассматриваем как индивидуальные
достижения учащихся, – заметил председатель комитета образования. И все же для
особенно дотошных журналистов на пресс-конференции назвали средние баллы по
самым главным предметам. Они сопоставимы с прошлогодними результатами: русский
язык – 73,6 балла, математика – 59,3. Практически каждый третий выпускник
Ленинградской области имеет от 81 до 100 баллов по русскому языку – это один из
лучших показателей в России.
Начальник сектора государственной итоговой
аттестации комитета общего и профессионального образования Ленинградской
области Елена Шарая также говорила о стабильных результатах ЕГЭ, включая 100-балльные.
В этом году по предварительным итогам в Ленинградской области 35 «стобалльников»
(но еще ожидаются результаты по биологии, иностранному языку и информатике), в
том числе 14 – по русскому языку, 7 – по химии, 5 – по обществознанию, 3 – по
литературе, 2 – по математике и истории и по одному по физике и географии. Есть и выпускница из Бокситогорского района, получившая
100 баллов по двум предметам.
В Гатчинском районе на 100 баллов сдали
ЕГЭ три выпускницы. 100
баллов в экзамене по физике получила выпускница Гатчинской школы № 2 Таисия
Семенова. С 5-го класса Таисия на углубленном уровне изучала математику и
физику, в 10-11 классах посещала сессии по физике в Центре для одаренных детей
«Интеллект», является неоднократным призером олимпиад муниципального и
регионального этапов.
Еще одна выпускница Гатчинской школы № 2
Анастасия Шабунаева сдала экзамен на 100 баллов по русскому языку.
«Стобалльником» по русскому языку стала
выпускница Сиверской гимназии Елизавета Лязева.
Явка – высокая
Также была отмечена высокая явка участников ЕГЭ. Всего
участвовало 15716 человек – это 94% зарегистрировавшихся. Больше всего пришло
сдавать русский язык – 4900 человек, математику – 2888, обществознание – 2178.
Среди остальных предметов лидерство по-прежнему удерживают физика – 923
участника, биология – 718 и информатика – 817 участников. В этом году экзамен
по информатике проходил в новом формате – задания выполнялись не письменно на
бланках, а на компьютере в программах. И количество участников экзамена увеличилось
по сравнению с прошлым годом.
- Новый формат экзамена по информатике привлекателен
для выпускников, – говорит Елена Григорьевна. – Экзамен проходил два дня, и никаких
нестандартных ситуаций и технологических срывов не было.
Популярность
рабочих профессий растет
Журналисты задали вопрос: можно ли говорить об
ориентации выпускников на профессиональное образование?
По словам Сергея Тарасова, половина
девятиклассников сегодня поступает в средние профессиональные учебные заведения.
Популярность рабочих профессий растет, как и проходной балл – средний балл аттестата.
Конкурс очень большой. Количество учебных мест в менее востребованных
специальностях сокращают ради увеличения других – более нужных. Кроме того, с 1
сентября прошлого года прием в учреждения среднего профобразования увеличился
на 600 мест, в этом году 1-го сентября увеличится еще на 600.
Как и раньше, в 47 регионе пользуются популярностью профессии
в сфере гостеприимства, гостиничного бизнеса, а также общественного питания и
кондитерского производства. А с учетом пандемии и закрытых границ эта сфера
развивается в области еще более активно.
ЕГЭ ничто не заменит
Напоследок Сергею Тарасову задали вопрос по поводу
цифрового портфолио как альтернативы ЕГЭ: как он к этому относится?
- Электронное портфолио поможет более полно и
всесторонне раскрыть личность выпускника-абитуриента, – ответил Сергей
Валентинович. – Это, безусловно, движение вперед, но в качестве дополнения к
ЕГЭ, а не как альтернатива. Альтернативы ЕГЭ нет.