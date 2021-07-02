Водонапорная башня в Выборге

В рамках летнего фестиваля современного искусства «Хронотоп» водонапорная башня (финны называли ее «Водным замком»), расположенная на Батарейной горе в Выборге, открылась для посетителей.

Рубрики : Культура     02 Jul 2021

Жители города и туристы смогут увидеть не только водные резервуары, ёмкостью 2000 кубометров каждый, но и видеоарт художников из России и Финляндии, а также экспозиции с участием Медиа-лаборатории Cyland.

Из истории башни известно, что построена она в 1930 году по проекту главного городского архитектора Вяйнё Кейнянена. После Советско-финляндской и Великой Отечественной войны, в виду полного изменения системы городского водоснабжения, башня стала не нужной для использования, прослужив горожанам менее 20 лет. Здание долго пустовало, после 1990-х на нижних этажах башни находились сауна, бар и магазин.

Башня открыта до 25 сентября. Часы работы: с 12 до 21

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