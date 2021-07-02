Водонапорная башня в Выборге

Жители города и туристы смогут увидеть
не только водные резервуары, ёмкостью 2000 кубометров каждый, но и видеоарт
художников из России и Финляндии, а также экспозиции с участием
Медиа-лаборатории Cyland.
Из истории башни
известно, что построена она в 1930 году по проекту главного городского
архитектора Вяйнё Кейнянена. После Советско-финляндской и Великой Отечественной
войны, в виду полного изменения системы городского водоснабжения, башня стала
не нужной для использования, прослужив горожанам менее 20 лет. Здание долго
пустовало, после 1990-х на нижних этажах башни находились сауна, бар и магазин.
Башня открыта до 25 сентября. Часы работы: с 12 до 21