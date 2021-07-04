В Гатчине и Вырице отключат свет

06.07.21 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
ул. Карла Маркса д. 4, 4А, 6, 5, 7, 8,
8А, 11; ул. Чкалова д. 1/2, 2А, 3, 5, 7.
08.07.21 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
пр-кт. 25 Октября д. 2, 2 к. 1, 2 к. 2А,
2 к. 2, 6, 9, 5; ул. Красная д. 7/5, 14Б; ул. Соборная д. 5; Школа №10.
07.07.21 с 09:00 до 17:00
г. Гатчина:
пр-кт. 25-го Октября д. 35, 45А, 53; ул.
Киргетова д. 20, 22А, 24, 28, 20А; ул. 7-й Армии д. 3; Школа №9; Детский
сад.
пгт. Вырица:
ул. Нижегородская д. 1-17; ул.
Зареченская д. 5А-38; ул. Симбирская д. 40-52; пер. Вологодский д. 1-5; ул.
Ярославская д. 1-20; ул. Казанская д. 61-91; ул. Новопроектируемая д. 1-5; ул.
Тверская д. 1-31; ул. Новоселов д. 1-28; ул. Симбирская д. 64-72; ул. Хвалынская
д. 7-19; ул. Казанская д. 51-64Б; ул. Нижегородская д. 29-35; ул. Самарская д.
29-51.
06.07.21 с 09:00 до 16:00
пгт. Вырица:
ул. Соболевского д. 1-22; ул. Ефимова д.
53, 56; ул. Соболевского д. 24-30А; ул. 1-го Мая д. 38-48; ул. Лесная д. 1-12;
ул. Моховая д. 5-22, ул. Осипенко д. 1-22; пер. Косой д. 1-21.
07.07.21 с 09:00 до 16:00
пгт. Вырица:
ул. Румянцева д. 1-37; ул. Бакунина д.
21-74; пер. Центральный д. 1-6; пер. Майский д. 1-8; пер. Ивановский д. 1-7;
ул. Менделеева д. 29-106; ул. Лазо д. 1-20; пр-кт. Павловский д. 3, 10-11,
16-36Б, 6/50; ул. Карла Маркса д. 3-9; Поликлиника.
08.07.21 с 09:00 до 16:00
пгт. Вырица:
ул. Железнодорожная д. 29-39; ул. Марата
д. 19-46; ул. Гастелло д. 1-9; ул. Фрунзе д. 1-29; ул. Белинского д. 1-25; ул.
Елизаветинская д. 1-8; ул. Менделеева д. 1-38.
09.07.21 с 09:00 до 16:00
пгт. Вырица:
ул. Карла Маркса д. 26-47; ул. Сосновая
д. 1-5; ул. Владимирская д. 1-34; пр-кт. Энгельса д. 13-50; ул. Белинского д.
46-61; ул. Елизаветинская д. 11-40; ул. Матвеевская д.
1-4Б .