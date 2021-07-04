В Гатчине и Вырице отключат свет

В Гатчине и Вырице отключат свет

Филиал «Южные электросети» АО «ЛОЭСК» уведомляет жителей, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах, будет прекращена подача электроэнергии в Гатчине и районе.

Рубрики : ЖКХ     04 Jul 2021

06.07.21 с 09:00 до 17:00                         

г. Гатчина:

ул. Карла Маркса д. 4, 4А, 6, 5, 7, 8, 8А, 11; ул. Чкалова д. 1/2, 2А, 3, 5, 7.     

 

08.07.21 с 09:00 до 17:00

г. Гатчина:

пр-кт. 25 Октября д. 2, 2 к. 1, 2 к. 2А, 2 к. 2, 6, 9, 5; ул. Красная д. 7/5, 14Б; ул. Соборная д. 5; Школа №10.

                 

 07.07.21 с 09:00 до 17:00                         

г. Гатчина:

пр-кт. 25-го Октября д. 35, 45А, 53; ул. Киргетова д. 20, 22А, 24, 28, 20А; ул. 7-й Армии д. 3; Школа №9; Детский сад.        

 

 05.07.21 с 09:00 с 16:00

пгт. Вырица:

ул. Нижегородская д. 1-17; ул. Зареченская д. 5А-38; ул. Симбирская д. 40-52; пер. Вологодский д. 1-5; ул. Ярославская д. 1-20; ул. Казанская д. 61-91; ул. Новопроектируемая д. 1-5; ул. Тверская д. 1-31; ул. Новоселов д. 1-28; ул. Симбирская д. 64-72; ул. Хвалынская д. 7-19; ул. Казанская д. 51-64Б; ул. Нижегородская д. 29-35; ул. Самарская д. 29-51.         

 

06.07.21 с 09:00 до 16:00

пгт. Вырица:    

ул. Соболевского д. 1-22; ул. Ефимова д. 53, 56; ул. Соболевского д. 24-30А; ул. 1-го Мая д. 38-48; ул. Лесная д. 1-12; ул. Моховая д. 5-22, ул. Осипенко д. 1-22; пер. Косой д. 1-21.         

 

07.07.21 с 09:00 до 16:00

пгт. Вырица:

ул. Румянцева д. 1-37; ул. Бакунина д. 21-74; пер. Центральный д. 1-6; пер. Майский д. 1-8; пер. Ивановский д. 1-7; ул. Менделеева д. 29-106; ул. Лазо д. 1-20; пр-кт. Павловский д. 3, 10-11, 16-36Б, 6/50; ул. Карла Маркса д. 3-9; Поликлиника.

 

08.07.21 с 09:00 до 16:00

пгт. Вырица:

ул. Железнодорожная д. 29-39; ул. Марата д. 19-46; ул. Гастелло д. 1-9; ул. Фрунзе д. 1-29; ул. Белинского д. 1-25; ул. Елизаветинская д. 1-8; ул. Менделеева д. 1-38.

 

09.07.21 с 09:00 до 16:00

пгт. Вырица:    

ул. Карла Маркса д. 26-47; ул. Сосновая д. 1-5; ул. Владимирская д. 1-34; пр-кт. Энгельса д. 13-50; ул. Белинского д. 46-61; ул. Елизаветинская д. 11-40; ул. Матвеевская д. 1-4Б        .

        

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