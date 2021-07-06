Гатчинцы выступят в финале IX чемпионата WorldSkills Russia

В состав сборной Ленинградской области входят 20 конкурсантов, 25 экспертов и сопровождающих и тим-лидер. В 2021 году Ленинградская область будет представлена в 14 компетенциях: магистральные линии связи, строительство и эксплуатация ВОЛП, ветеринария, инженерный дизайн CAD, токарные работы на станках с ЧПУ, флористика, электромонтаж. Юниоры выступят в компетенциях: мехатроника, изготовление прототипов, инженерный дизайн CAD, мобильная робототехника, предпринимательство, преподавание в младших классах, сетевое и системное администрирование, токарные работы на станках с ЧПУ.

Гатчинский район в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» представят два конкурсанта.

Воспитанник Гатчинской школы № 9 Данил Морозов выступит в компетенции «Инженерный дизайн CAD» в категории юниоров. В качестве эксперта-компатриота выступит заместитель директора по УВР Гатчинской школы № 9, педагог дополнительного образования Информационно-методического центра Светлана Кучер.

Воспитанница Районного центра детского творчества Дарья Шабатура продемонстрирует все свои знания и навыки в компетенции «Преподавание в младших классах» в категории «юниоры». Экспертом-компатриотом в данной компетенции станет преподаватель Гатчинского педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского, педагог дополнительного образования РДЦТ Татьяна Пугачева.

Пожелаем нашей сборной не только победного выступления, но и огромного удовольствия от участия в масштабном Движении WorldSkills Russia.



