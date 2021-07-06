Гатчинцы выступят в финале IX чемпионата WorldSkills Russia

В
состав сборной Ленинградской области входят 20 конкурсантов, 25 экспертов и
сопровождающих и тим-лидер. В 2021 году Ленинградская область будет
представлена в 14 компетенциях: магистральные линии связи, строительство и
эксплуатация ВОЛП, ветеринария, инженерный дизайн CAD, токарные работы на
станках с ЧПУ, флористика, электромонтаж. Юниоры выступят в компетенциях: мехатроника,
изготовление прототипов, инженерный дизайн CAD, мобильная робототехника,
предпринимательство, преподавание в младших классах, сетевое и системное
администрирование, токарные работы на станках с ЧПУ.
Гатчинский
район в финале IX Национального чемпионата «Молодые профессионалы» представят
два конкурсанта.
Воспитанник
Гатчинской школы № 9 Данил Морозов выступит в компетенции «Инженерный дизайн
CAD» в категории юниоров. В качестве эксперта-компатриота выступит заместитель
директора по УВР Гатчинской школы № 9, педагог дополнительного образования Информационно-методического
центра Светлана Кучер.
Воспитанница
Районного центра детского творчества Дарья Шабатура продемонстрирует все свои
знания и навыки в компетенции «Преподавание в младших классах» в категории «юниоры».
Экспертом-компатриотом в данной компетенции станет преподаватель Гатчинского
педагогического колледжа им. К.Д. Ушинского, педагог дополнительного
образования РДЦТ Татьяна Пугачева.
Пожелаем
нашей сборной не только победного выступления, но и огромного удовольствия от
участия в масштабном Движении WorldSkills Russia.