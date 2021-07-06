Поздравляем гатчинских учителей!

Поздравляем гатчинских учителей!

Сразу несколько представителей системы образования Гатчинского района были отмечены по итогам конкурса приоритетного национального проекта «Образование» на присуждение премий лучшим учителям Ленинградской области за достижения в педагогической деятельности.

Рубрики : Образование     06 Jul 2021

Победителем конкурса стала учитель биологии Гатчинской школы № 4, кандидат педагогических наук Лидия Александровна Сычева (на фото).

Лауреатами конкурса были названы учитель математики Гатчинского лицея № 3 им. Героя Советского Союза А.И. Перегудова Олеся Валерьевна Маточинская и учитель биологии и химии Гатчинской школы № 2 Александра Леонидовна Зубова.

 

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