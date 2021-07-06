Поздравляем гатчинских учителей!

Сразу несколько представителей системы образования Гатчинского района были отмечены по итогам конкурса приоритетного национального проекта «Образование» на присуждение премий лучшим учителям Ленинградской области за достижения в педагогической деятельности.
Победителем
конкурса стала учитель биологии Гатчинской школы № 4, кандидат педагогических
наук Лидия Александровна Сычева (на фото).
Лауреатами
конкурса были названы учитель математики Гатчинского лицея № 3 им. Героя
Советского Союза А.И. Перегудова Олеся Валерьевна Маточинская и учитель
биологии и химии Гатчинской школы № 2 Александра Леонидовна Зубова.
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